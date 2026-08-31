0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн

Фондовий ринок
41
«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн
«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн
НЕК «Укренерго» розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн доларів.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль в telegram.
«Це стало можливим завдяки схваленій Урядом за пропозицією Міненерго постанові щодо державної гарантії для компанії. Це важливий крок для запуску реструктуризації єврооблігацій оператора системи передачі. Рішення дало можливість НЕК розпочати операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році», — написав він.
Відповідно, на Лондонській фондовій біржі опублікований запит до існуючих тримачів облігацій підтримати запропоновані зміни реструктуризації боргових зобов’язань.
«Очікуємо закриття транзакції вже в жовтні. Завершення реструктуризації зобов’язань „Укренерго“ створить додаткові умови для відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів високовольтних підстанцій та допоможе мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії», — підсумував Шмигаль.
Як повідомляли Українські Новини, «Укренерго» з 9 листопада 2024 року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.
«Укренерго» розмістило п’ятирічні «зелені» єврооблігації сталого розвитку на 825 мільйонів доларів з дохідністю 6,875 відсотка річних на початку листопада 2021 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems