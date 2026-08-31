«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн

НЕК «Укренерго» розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн доларів.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль в telegram.
«Це стало можливим завдяки схваленій Урядом за пропозицією Міненерго постанові щодо державної гарантії для компанії. Це важливий крок для запуску реструктуризації єврооблігацій оператора системи передачі. Рішення дало можливість НЕК розпочати операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році», — написав він.
Відповідно, на Лондонській фондовій біржі опублікований запит до існуючих тримачів облігацій підтримати запропоновані зміни реструктуризації боргових зобов’язань.
«Очікуємо закриття транзакції вже в жовтні. Завершення реструктуризації зобов’язань „Укренерго“ створить додаткові умови для відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів високовольтних підстанцій та допоможе мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії», — підсумував Шмигаль.
Як повідомляли Українські Новини, «Укренерго» з 9 листопада 2024 року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.
«Укренерго» розмістило п’ятирічні «зелені» єврооблігації сталого розвитку на 825 мільйонів доларів з дохідністю 6,875 відсотка річних на початку листопада 2021 року.