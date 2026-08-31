«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

«Укренерго» розпочало реструктуризацію євробондів на $825 млн

НЕК «Укренерго» розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн доларів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль в telegram

«Це стало можливим завдяки схваленій Урядом за пропозицією Міненерго постанові щодо державної гарантії для компанії. Це важливий крок для запуску реструктуризації єврооблігацій оператора системи передачі. Рішення дало можливість НЕК розпочати операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році», — написав він.

Відповідно, на Лондонській фондовій біржі опублікований запит до існуючих тримачів облігацій підтримати запропоновані зміни реструктуризації боргових зобов’язань.

«Очікуємо закриття транзакції вже в жовтні. Завершення реструктуризації зобов’язань „Укренерго“ створить додаткові умови для відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів високовольтних підстанцій та допоможе мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії», — підсумував Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, «Укренерго» з 9 листопада 2024 року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.

«Укренерго» розмістило п’ятирічні «зелені» єврооблігації сталого розвитку на 825 мільйонів доларів з дохідністю 6,875 відсотка річних на початку листопада 2021 року.

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