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рф повністю знищила лікеро-горілчаний завод «Хортиця»

Фондовий ринок
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Лікеро-горілчаний завод «Хортиця» в місті Запоріжжя, який входить до групи Global Spirits, зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки.
Про це «NV Бізнес» повідомила пресслужба групи.
Підприємство зазнало чотирьох влучань, пожежа на заводі тривала щонайменше три години. За оцінками фахівців, він не підлягає відновленню.
«Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації», — зазначили у компанії.
Загалом було втрачено приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом. У Global Spirits додали, що середня вартість одного товару становить 100 грн.
Нагадаємо, Global Spirits — це міжнародний алкогольний холдинг, заснований у 2008 році. Він об’єднує профільні активи в алкогольній галузі.
До портфеля входять горілчані, коньячні та винні бренди, продукція яких експортується до понад 87 країн. В Україні холдинг має два виробничі підприємства — завод «Хортиця» та Одеський коньячний завод.
Завод «Хортиця» був збудований за унікальним проєктом та оснащений обладнанням провідних світових виробників. На підприємстві встановили інженерні системи Rehau та лінії розливу Ital Project.
За матеріалами:
Finance.ua
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