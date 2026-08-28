рф повністю знищила лікеро-горілчаний завод «Хортиця» Сьогодні 15:22 — Фондовий ринок

Лікеро-горілчаний завод «Хортиця» в місті Запоріжжя, який входить до групи Global Spirits, зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки.

Про це « NV Бізнес » повідомила пресслужба групи.

Підприємство зазнало чотирьох влучань, пожежа на заводі тривала щонайменше три години. За оцінками фахівців, він не підлягає відновленню.

«Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації», — зазначили у компанії.

Загалом було втрачено приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом. У Global Spirits додали, що середня вартість одного товару становить 100 грн.

Нагадаємо, Global Spirits — це міжнародний алкогольний холдинг, заснований у 2008 році. Він об’єднує профільні активи в алкогольній галузі.

До портфеля входять горілчані, коньячні та винні бренди, продукція яких експортується до понад 87 країн. В Україні холдинг має два виробничі підприємства — завод «Хортиця» та Одеський коньячний завод.

Завод «Хортиця» був збудований за унікальним проєктом та оснащений обладнанням провідних світових виробників. На підприємстві встановили інженерні системи Rehau та лінії розливу Ital Project.

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