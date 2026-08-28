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Lenovo випустила новий 15-дюймовий ноутбук: автономність понад 18 годин

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Lenovo випустила новий 15-дюймовий ноутбук: автономність понад 18 годин
Lenovo випустила новий 15-дюймовий ноутбук: автономність понад 18 годин
Lenovo розширила продажі нового 15-дюймового ноутбука V15 Gen 6 AMN.
Раніше модель була доступна лише в окремих європейських країнах, а тепер з’явилася також у Південній та Південно-Східній Азії.
Ноутбук пропонується з процесорами AMD, кількома варіантами екранів і акумулятором, який за офіційними тестами забезпечує понад 18 годин роботи.
У Європі Lenovo V15 Gen 6 AMN спочатку продавали приблизно за 819 євро, але згодом ціна зросла до 919 євро. В Азії стартова вартість залежить від країни й конфігурації та становить близько 930 доларів у перерахунку. При цьому найпростіші версії можуть отримати процесор Athlon Silver 10, тоді як доступні також конфігурації з чипами Ryzen.
Ноутбук можна оснастити Ryzen 3 30 або Ryzen 5 40, 8 чи 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і SSD на 256 або 512 ГБ. Для дисплея Lenovo передбачила два варіанти — IPS або TN. В обох випадках це 15-дюймова панель із роздільною здатністю 19201080, частотою 60 Гц і яскравістю до 300 ніт.
Головною особливістю моделі стала автономність. Акумулятор на 47 Втгод підтримує заряджання потужністю 65 Вт. За даними Lenovo, у тесті JEITA-BAT 3.0 ноутбук здатний працювати до 18,73 години, у PCMark 10 — до 17,06 години, а в MobileMark 30 — близько 10,75 години. Реальний час роботи, звичайно, залежатиме від навантаження та яскравості екрана.
Вага Lenovo V15 Gen 6 AMN стартує приблизно з 1,6 кг, а товщина корпусу становить 19,9 мм. Поки ноутбук доступний не в усіх регіонах Європи, однак Lenovo вже має окремі конфігурації для Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Африки. Це вказує на підготовку до ширшого глобального запуску.
За матеріалами:
itechua
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