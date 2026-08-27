0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший контейнерний перевізник світу призупинив рейси до рф

Фондовий ринок
93
Провідний світовий контейнерний перевізник MSC Mediterranean Shipping Co. призупинив прийом замовлень на рейси до порту Новоросійська після того, як одне із суден компанії зазнало атаки дрона.
Про це повідомляє Bloomberg.
У повідомленні для клієнтів компанія зазначила, що рішення прийнято після нещодавньої атаки на судно MSC ULSAN III, яке прямувало до Новоросійська. При цьому не уточнюється, коли саме стався інцидент.
У MSC зауважили, що стежать за ситуацією, і радять клієнтам звертатися до свого представництва щодо можливих альтернативних логістичних рішень для імпорту та експорту.
Компанія, як і інші міжнародні контейнерні перевізники, обмежила свою діяльність у росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems