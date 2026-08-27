Найбільший контейнерний перевізник світу призупинив рейси до рф Сьогодні 13:18 — Фондовий ринок

Провідний світовий контейнерний перевізник MSC Mediterranean Shipping Co. призупинив прийом замовлень на рейси до порту Новоросійська після того, як одне із суден компанії зазнало атаки дрона.

Про це повідомляє Bloomberg

У повідомленні для клієнтів компанія зазначила, що рішення прийнято після нещодавньої атаки на судно MSC ULSAN III, яке прямувало до Новоросійська. При цьому не уточнюється, коли саме стався інцидент.

У MSC зауважили, що стежать за ситуацією, і радять клієнтам звертатися до свого представництва щодо можливих альтернативних логістичних рішень для імпорту та експорту.

Компанія, як і інші міжнародні контейнерні перевізники, обмежила свою діяльність у росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

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