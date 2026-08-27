В Україні виставили на продаж активи одразу 3 банків Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

В Україні виставили на продаж активи одразу 3 банків

24−28 серпня у системі Prozorro. Продажі запланований продаж активів трьох банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 13 549,9 млн грн. Із них на суму 13 546,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитами. Крім того на суму 3,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби банків.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 13 543,2 млн грн, із них зі стартовою ціною 13 543,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами. Основні засоби торгуватимуться зі стартовою ціною 0,01 млн грн.

АТ «РВС БАНК» — на загальну суму 4,4 млн грн, із них із початковою ціною 3,3 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та зі стартовою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — із початковою ціною 2,3 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті Фонду в розділі « Продаж активів ».

Нагадаємо, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

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