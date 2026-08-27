В Україні виставили на продаж активи одразу 3 банків
- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 13 543,2 млн грн, із них зі стартовою ціною 13 543,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами. Основні засоби торгуватимуться зі стартовою ціною 0,01 млн грн.
- АТ «РВС БАНК» — на загальну суму 4,4 млн грн, із них із початковою ціною 3,3 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та зі стартовою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби.
- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — із початковою ціною 2,3 млн грн на продаж виставлено основні засоби.
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