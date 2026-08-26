Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу й призначив нового члена наглядової ради Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Акціонерне товариство «Сенс Банк» повідомило про долучення до наглядової ради нового незалежного члена в межах оновлення системи корпоративного управління, а також про відсторонення від роботи директорки департаменту фінансового моніторингу Людмили Снігур.

Про це пише Delo.ua

Як повідомили в пресслужбі банку, директорці департаменту фінансового моніторингу на період відсторонення від виконання посадових обов’язків заблокували доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.

«АТ „Сенс Банк“ зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства», — запевнили у фінустанові.

Банк не назвав відсторонену посадовицю. Але раніше Національний банк вимагав усунути від роботи начальницю департаменту фінмоніторингу «Сенс банку» Людмилу Снігур.

Також до наглядової ради Сенс Банку додали нового незалежного члена — Петера Новака, який має понад 25 років досвіду у сфері ІТ та операційної діяльності, повідомили на сайті банку.

У 2007−2010 роках Новак входив до правління Tatra Banka у Словаччині, де обіймав посади COO та CIO.

У 2011−2014 роках він був керуючим директором Raiffeisen Bank International у Відні, де відповідав за міжнародні операції та ІТ. Також працював у наглядових радах банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині.

У подальшому Новак входив до правлінь словацьких банків VUB Banka, де у 2014−2019 роках відповідав за операційну діяльність, та Prima Banka, де у 2019−2023 роках обіймав посаду CIO.

У Сенс Банку зазначили, що міжнародний банківський досвід нового незалежного члена має посилити наглядову раду та сприяти подальшому розвитку корпоративного управління. Зокрема, це має допомогти банку у підготовці до приватизації.

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