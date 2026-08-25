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Apple готує одразу дві нові версії навушників

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Apple планує представити нове покоління базових бездротових навушників AirPods вже наступного місяця.
Захід, як повідомляє Bloomberg, заплановано на 9 вересня.
Йдеться про оновлення базової лінійки AirPods, яку востаннє оновлювали ще у 2024 році. Як і у випадку з AirPods 4, виробник готує одразу дві версії навушників: базову та дорожчу з активним шумозаглушенням.
За попередньою інформацією, AirPods 5 отримають новий процесор для стабільного з’єднання та роботи з Apple Intelligence, покращену автономність і вдосконалене шумозаглушення у старшій версії. Чи зміняться ціни, не уточнюється. AirPods 4 надійшли у продаж за ціною від 129 доларів.
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Окрім iPhone 18 Pro та нових AirPods, Apple має представити дебютний складаний iPhone та нове покоління Apple Watch 12, зокрема Watch Ultra 4.
Паралельно зі звичайними навушниками Apple реалізує й набагато амбітніший проєкт, однак їхній запуск, за даними Bloomberg, перенесено на 2027 рік. Такі навушники мають отримати вбудовані камери та інтеграцію з функціями Visual Intelligence і Siri для роботи зі штучним інтелектом.
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Завдяки «розумному зору» AirPods зможуть визначати місце розташування користувача з більшою точністю, аналізуючи вивіски, номери будинків та інші орієнтири. Навігація теж стане інтуїтивнішою — достатньо повернути голову в потрібний бік, і пристрій підкаже напрямок. Крім того, ця технологія допоможе людям з порушенням зору, виявляючи перешкоди на їхньому шляху.
Раніше Apple фактично сама підтвердила розробку незвичайних навушників, випадково додавши демонстраційне відео з ними до тестової версії macOS 26.7. Однак AirPods 5, які мають вийти восени, судячи з усього, стануть більш традиційним оновленням лінійки.
За матеріалами:
УНІАН
Apple
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