ПАРТНЕРСЬКА Не лише Bitcoin: що таке криптобандли та чому їх порівнюють з ETF Сьогодні 14:15 — Криптовалюта

Що таке криптобандли

Інвестувати в криптовалюту можна не лише через купівлю окремих монет. Криптобандли дозволяють однією інвестицією отримати доступ одразу до кількох активів, об’єднаних за певною стратегією. Це спрощує диверсифікацію портфеля та може бути зручним варіантом для тих, хто лише починає знайомство з крипторинком.

Якщо ще кілька років тому відповідь на запитання «У що інвестувати в крипті?» здебільшого зводилася до кількох найбільш відомих активів, то сьогодні ситуація зовсім інша. Крипторинок перетворився на цілу екосистему з окремими секторами та інвестиційними трендами. Для інвестора це означає не лише більше можливостей, а й більше рішень, які потрібно приймати.

Щоб спростити життя інвеcторів, особливо тих, які тільки починають свій шлях в криптоіндустрії, з’явилася концепція криптобандлів — готових кошиків цифрових активів, об’єднаних за певною інвестиційною ідеєю.

Портфель замість однієї монети

Концепцію криптобандлів можна описати як готовий мініпортфель. Замість того щоб самостійно купувати Bitcoin, Ethereum та інші активи й розраховувати їхні частки, інвестор обирає готовий кошик, у якому структура вже визначена.

Наприклад, у WhiteBIT Crypto Bundles є бандл Crypto Core з Bitcoin, Ethereum, Solana та XRP, бандл The Duo з Bitcoin та Ethereum у пропорції 50/50, а також тематичні бандли. Це принципово інший підхід, ніж вибір однієї монети, бо інвестор фактично робить ставку не на конкретний актив, а на певну ринкову ідею або сегмент.

Криптобандл від WhiteBit

При цьому важливо розуміти: диверсифікація не означає автоматичного зниження всіх ризиків. Якщо падає весь крипторинок, вартість бандла також може знижуватися. Але залежність результату від одного конкретного активу потенційно стає меншою.

До чого тут ETF

Подібна логіка вже давно використовується на традиційних фінансових ринках. Індексні продукти (ETF або біржові фонди) стали популярними саме тому, що дозволили інвесторам диверсифікувати активи без необхідності самостійно купувати десятки цінних паперів. Наприклад, замість купівлі великої кількості акцій окремо інвестор може придбати частку фонду, який уже має певну структуру. За даними Investment Company Institute, у червні 2026 року активи ETF у США досягли $15,7 трлн — на 36,6% більше, ніж роком раніше. При цьому станом на кінець 2025 року ETF становили 30% усіх активів інвестиційних компаній США проти близько 12% десять років тому.

Крипторинок поступово рухається в бік схожої логіки. Замість постійного пошуку «наступної монети, яка зросте», інвестор може обирати певний сегмент ринку та отримувати до нього експозицію через готовий кошик. За таким принципом працюють і Crypto Bundles від WhiteBIT: платформа пропонує готові кошики з різним складом та інвестиційною спрямованістю. Окрім кошиків з найпопулярнішими монетами, про які ми писали вище, це також, наприклад, Industry Scaling, який фокусується на блокчейн-інфраструктурі, RWA побудований навколо проєктів, пов’язаних із токенізацією реальних активів, або Stable, що поєднує стейблкоїн і токенізоване золото та орієнтований на більш консервативний сценарій усередині крипторинку. Є й більш специфічний варіант MEME Culture, який об’єднує популярні мем-токени.

Водночас криптобандли та ETF — це різні фінансові інструменти. ETF мають визначену юридичну та регуляторну структуру, тоді як криптобандли лише використовують схожий принцип об’єднання кількох активів у готовий кошик.

Навіщо інвестору готовий кошик

Головна перевага криптобандлу полягає не в тому, щоб «вгадати» наступну криптовалюту, яка зросте. Навпаки, його мета зменшити залежність від необхідності робити такий вибір. Наприклад, інвестор вважає, що сектор штучного інтелекту матиме значний потенціал у найближчі роки. Він, звісно, може самостійно знайти кілька проєктів (а частину достойних і пропустити), оцінити їх, розподілити між ними кошти й надалі стежити за кожним.

А може обрати вже готовий кошик активів, сфокусований на цьому секторі. Наприклад, у WhiteBIT Crypto Bundles для такого підходу є бандл AI Supercycle, сформований навколо проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом. У такому випадку інвестор отримує експозицію одразу до кількох активів у межах обраної ринкової теми, не формуючи такий портфель самостійно. Це варіант, звісно, не нівелює необхідність розуміти, у що саме вкладаються кошти, але скорочує кількість ручних операцій і дозволяє одразу отримати експозицію на кілька активів. Це особливо актуально для людей, які хочуть інвестувати в криптовалюту, але не планують щоденно витрачати час на аналіз ринку.

Лінійка WhiteBIT Crypto Bundles

Криптобандл Склад Опис Для кого Ризикованість Crypto Core 65% BTC, 20% ETH, 10% SOL, 5% PXR Найбільші та найбільш впізнавані криптоактиви Для новачків і консервативних інвесторів, які хочуть почати з «блакитних фішок» крипторинку Низька\середня The Duo 50% BTC, 50% ETH Два головні активи ринку Для тих, хто хоче базову, збалансовану експозицію без зайвого ускладнення портфеля Низька Industry Scaling 35% WBT, 25% ARB, 20% OP, 20% POL Інфраструктура, що робить блокчейн швидшим, дешевшим і готовим до масового використання Для тих, хто бачить потенціал у Layer 2-рішеннях та масштабуванні екосистем Середня\висока AI Supercycle 30% RENDER, 30% FET, 20% NEAR, 20% TAO Децентралізовані AI-мережі та обчислювальна інфраструктура Для інвесторів, які вірять у довгостроковий AI-наратив і готові приймати вищу волатильність Висока RWA 20% LINK, 20% ONDO, 20% XLM, 20% XDC, 20% OM Токенізація реальних активів і зближення класичних фінансів із блокчейном Для інвесторів, які шукають не лише ринковий хайп, а й прикладну фінансову логіку Середня Stable 50% EURI, 50% XAU Баланс між стейблкоїнами та цифровим золотом Для тих, хто хоче зменшити вплив волатильності та зосередитися на збереженні капіталу Мінімальна MEME Culture 20% DOGE, 20% PEPE, 20% SHIB, 20% WIF, 20% BONK Соціальні тренди, інтернет-культура та сила криптоспільнот Для інвесторів із високою толерантністю до ризику, які готові працювати зі спекулятивним сегментом Дуже висока

Свобода не чекати «правильного моменту»

Крипторинок працює 24\7 та змінюється набагато стримкіше ніж традиційнв біржі. Через це спроба знайти ідеальний момент для інвестування може виснажувати.

Один зі способів вирішити цієї проблему — Dollar-Cost Averaging (DCA). Його суть у тому, щоб інвестувати визначену суму регулярно, незалежно від поточної ціни активу.

Саме цей принцип використовується в WhiteBIT Crypto Bundles через функцію Auto-Invest. Користувач обирає бандл, суму та періодичність, після чого система автоматично здійснює регулярні покупки. Мінімальна сума інвестиції — 50 USDT.

Для людини, яка планує формувати криптопортфель поступово, це може бути цікавіше, ніж намагатися щоразу самостійно визначати момент для купівлі кількох різних активів.

За такого підходу в періоди високих цін інвестор купує меншу кількість активів, а під час зниження — більшу. Таким чином, покупки відбуваються на різних цінових рівнях, а результат менше залежить від однієї конкретної точки входу.

Бандл чи власний портфель?

Чи означає це, що готові бандли кращі за самостійний вибір криптовалют? Обидва підходи мають свої переваги. Самостійне формування портфелю забезпечує максимальний контроль — інвестор сам обирає активи, їхні частки та момент купівлі. Але разом із контролем він отримує й більше «роботи»: аналіз ринку, моніторинг позицій і регулярне коригування портфеля. Бандл, в свою чергу, забирає частину цих рішень на себе, забезпечуючи простіший і більш системний процес інвестування.

У цьому сенсі криптобандли можна розглядати як один із кроків еволюції криптоінвестування від окремих спекулятивних ставок до більш структурованого управління портфелем.

Якщо такий підхід відповідає вашій стратегії, WhiteBIT Crypto Bundles від можна розглянути як практичний спосіб протестувати формат: обрати готовий кошик, визначити суму та за потреби налаштувати регулярні інвестиції.

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