«Хороші хакери» вивели майже всі резерви Liquid Network на $320 млн Сьогодні 23:01 — Криптовалюта Біткоїн та долари

Майже всі біткоїн-резерви Liquid Network вивели з мережі після масштабної атаки. Йдеться приблизно про 4000 BTC вартістю близько $320 млн.

Як пише The Block , 6 вересня 2026 року з федераційного гаманця Liquid Network, біткоїн-сайдчейна, який розробляє Blockstream, вивели близько 4000 BTC. Після атаки, за даними сторінки Blockstream Proof of Reserves, у резерві залишилося приблизно 207 BTC. Роботу мережі одразу призупинили, вузли мосту відключили, а біржі зупинили депозити та виведення L-BTC.

Що стало причиною

За попередніми даними Bitcoin Magazine, атака стала можливою через помилку в логіці емісії L-BTC на боковому ланцюзі. Зловмисники змогли створити понад 4000 L-BTC, які фактично не були забезпечені біткоїнами, скориставшись багом у консенсусі мережі.

Для самої системи транзакція виглядала легітимною. Через це апаратні модулі безпеки учасників федерації автоматично підписали запит на виведення справжніх BTC із резервів. Тобто мережа фактично сприйняла фальшиві L-BTC як такі, що мають реальне забезпечення.

Кошти вивели через SideSwap Peg-out Authorization Key (PAK) — механізм, який дає змогу учасникам федерації ініціювати виведення біткоїна з мережі. При цьому Liquid Network офіційно заявила, що приватні ключі, зокрема PAK, скомпрометовані не були. Проблема полягала саме в логіці перевірки бокового ланцюга.

Liquid Network управляється федерацією, до якої входять понад 80 бірж, інфраструктурних компаній та управителів активів. Для підписання дійсної мультипідписної транзакції потрібні голоси 11 із 15 корпоративних учасників скарбниці.

Зловмисники назвали себе «хорошими хлопцями»

Після виведення приблизно 3996 BTC на зовнішню адресу зловмисники залишили в блокчейні повідомлення через поле OP_RETURN: «Ми — „хороші хлопці“. Зв’яжіться з нами через блокчейн».

Команда Liquid Network назвала нападників white-hat хакерами та повідомила, що Blockstream намагається встановити з ними контакт.

Однак підтверджень того, що кошти справді повернуть, наразі немає. У криптоіндустрії до заяви ставляться обережно, оскільки подібні повідомлення можуть використовуватися зловмисниками, щоб отримати час для переговорів про винагороду.

Водночас атака не зачепила інші активи, випущені на Liquid Network, зокрема USDT , DePix та токенізовані реальні активи (RWA). Під удар потрапили саме біткоїн-резерви, які забезпечують L-BTC.

За словами керівника компанії з кібербезпеки FailSafe Анейріна Флінна, попередні дані вказують на баг, який дозволив несанкціоновано створити L-BTC. За його оцінкою, виведення близько 95% резервів та зупинка мережі свідчать про критичну слабкість у її системі валідації та забезпечення.

Liquid Network стала черговою криптоінфраструктурою, яка зазнала атаки останніми тижнями. Приблизно за тиждень до цього невідомий зловмисник вивів $6 млн із кредитної платформи, пов’язаної з Crypto.com. У серпні також стався гучний злом апаратного гаманця Coldcard.

Liquid Network заснувала у 2018 році компанія Blockstream. Сайдчейн використовують біржі для швидших розрахунків, зокрема через те, що основний блокчейн біткоїна може бути перевантаженим і дорогим для швидких переказів. Серед клієнтів мережі — BTSE, Bitfinex та BitMEX.