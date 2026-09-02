У Києві викрили криптошахраїв: обіг схеми сягав $1 млн на місяць Сьогодні 07:41 — Кримінал

Криптошахраї викрадали кошти громадян ЄС, ssu.gov.ua

У Києві викрили розгалужену мережу шахраїв, які викрадали кошти з криптовалютних гаманців громадян країн Європейського Союзу. Щомісячний обіг незаконно отриманих коштів у найактивніші періоди міг сягати $1 млн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до мережі входило кілька десятків людей. Вони використовували соціальну інженерію, психологічний вплив і кібертехнології, щоб під виглядом інвестицій у криптовалюту заволодівати коштами потерпілих.

Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, в «найкращі періоди» міг становити 1 млн доларів США.

Правоохоронці задокументували діяльність усіх учасників схеми, зокрема її організатора. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва. До «схеми» він залучив столичних айтівців, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.

Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Tелеграм-каналах повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти.

Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.

Під час обшуків вилучили техніку та 16 авто, ssu.gov.ua

Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.

Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код — так званий «дрейнер». Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси.

У такий спосіб учасники схеми фактично «обнуляли» криптогаманці своїх жертв.

Під час обшуків вилучили техніку та 16 авто

Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також у них виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 авто преміум-класу, зокрема марок «Porsche», «BMW», «Mercedes-Benz».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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