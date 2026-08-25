Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр Сьогодні 11:56 — Кримінал

Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції.

До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.

Суть справи

Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.

Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.

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