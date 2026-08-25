Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.
Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.