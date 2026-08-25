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Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

Кримінал
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Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр
Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр
Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції.
До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.
Про це пише БЕБ.

Суть справи

Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр
Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.
Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
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