200 доларів за те, щоб стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії Сьогодні 20:37 — Кримінал

200 доларів за те, щоб стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії

33-річний чоловік погодився стати директором компанії, якою насправді мали керувати інші люди. За це йому пообіцяли $200.

Як встановили детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області, чоловік не планував реально керувати компанією, а мав лише надати свої документи та підписати реєстраційні папери. Тепер він постане перед судом.

Що відомо

Підприємство зареєстрували в Одесі, а його основним видом діяльності визначили вирощування зернових, бобових та олійних культур.

Фактично чоловік не займався управлінням компанією. За даними слідства, він:

не здійснював фінансово-господарську діяльність;

не орендував офіс;

не укладав договорів із контрагентами;

не керував банківськими рахунками;

не вів бухгалтерський облік;

не подавав податкову звітність.

За виконання формальної ролі засновника та директора він отримав обіцяні $200.

За версією слідства, реєстрація підприємства на підставну особу дала змогу іншим людям використовувати його в незаконній діяльності, пов’язаній з ухиленням від сплати податків. Через аграрну компанію, зокрема, проводили конвертацію безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Матеріали щодо інших осіб, які, за даними БЕБ, фактично контролювали діяльність підприємства, розслідують в окремому кримінальному провадженні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205−1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та їхнє умисне подання за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 8 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Також суд може позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.