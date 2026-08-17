Псевдопрацівники СБУ виманили у екснардепа $31,8 тисячі під приводом «перевірки» Сьогодні 09:28 — Кримінал

Заощадження повернули власнику

У Києві повідомили про підозру 17-річному та 20-річному хлопцям, яких слідство вважає причетними до шахрайської схеми. За даними правоохоронців, вони допомагали зловмисникам виманити у 71-річного чоловіка $31 800.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Деталі схеми

За даними слідства, 71-річний чоловік, який є депутатом Верховної Ради України першого скликання, передав шахраям $31 800. Йому повідомили, що телефонують нібито працівники СБУ, які мають перевірити його кошти.

Гроші приїхав забрати 17-річний хлопець. За даними слідства, його до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси. Обидва хлопці займаються спортом і мають спільних знайомих.

Через Telegram 17-річному кур’єру надіслали фотографію чоловіка, який мав передати йому гроші, а також надали інструкції щодо подальших дій.

Хлопець мав взяти із загальної суми 600 $, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець. Втім, його затримали до того, як він встиг переказати гроші. Тож заощадження повернуто власнику.

Покарання

За вчинення пособництва шахрайству передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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