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Схема на 175 мільйонів у Києві: колишнього депутата підозрюють у подвійному продажу квартир

Кримінал
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Поліція провела 33 обшуки
Поліція провела 33 обшуки
У Києві викрили схему шахрайства з нерухомістю, у межах якої одні й ті самі квартири продавали кільком покупцям. Учасники схеми змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових власників. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Як працювала схема

За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську.
На той момент більшість квартир у будинку вже придбали інвестори. Майнові права ще на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень. Попри це, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, ігноруючи права попередніх власників.
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Щоб продати квартири, майнові права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів і використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, однак згодом ті самі квартири оформили на інших покупців.
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Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.
За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
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Дев’ятьом особам повідомили про підозру

Поліція провела 33 обшуки в м. Києві та Дніпропетровський області. Під час слідчих дій вилучили понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.
Повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам.
Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Слідство перевіряє інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу квартир, встановлює повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняШахрайствоНерухомість
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