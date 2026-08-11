Мільярдні збитки: генпрокурор розповів про масштаби оборонної корупції Сьогодні 09:45 — Кримінал

Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували мільярдні збитки у сфері оборонних закупівель, а також мільйони гривень неправомірної вигоди у справах, пов’язаних із мобілізацією. Загалом за цими напрямами про підозру повідомили сотням людей.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони зосередили роботу на напрямах, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики: закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупція під час мобілізації та незаконне переправлення через кордон», — написав він у Facebook.

Від початку року за цими напрямами 488 особам повідомили про підозру у 384 кримінальних провадженнях. Ще 530 обвинувальних актів уже скерували до суду.

Оборонні закупівлі

За словами генпрокурора, «нечесні закупівлі» — напрям із найбільшим обсягом встановлених збитків. Йдеться про 3,9 млрд грн.

«Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони. Державі та громадам уже відшкодовано 554,9 млн грн», — повідомив Кравченко.

Він наголосив, що недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи або завищена вартість закупівлі — це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити військовим.

У 59 провадженнях про підозру повідомили 132 особам. До суду скерували 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ.

Незаконні виплати військовим

За даними Офісу генерального прокурора, збитки через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців перевищили 251,6 млн грн.

Найбільша сума — 174,6 млн грн так званих «бойових», нарахованих військовослужбовцям, які фактично не виконували бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплатили за підробленими документами, а 4,7 млн грн було втрачено через службову недбалість.

У 117 провадженнях про підозру повідомили 173 особам. До суду скерували 221 обвинувальний акт, 32 із них щодо командирів та керівників установ.

Незаконне переправлення через кордон

Окремим напрямом Кравченко назвав «Нелегальний туризм». Йдеться про викриття схем незаконного переправлення людей через державний кордон, встановлення організаторів таких каналів, посібників та корумпованих посадовців.

Сума задокументованої неправомірної вигоди перевищила 35 млн грн.

У 82 кримінальних провадженнях про підозру повідомили 131 особі. До суду скерували 148 обвинувальних актів.

Корупція в ТЦК та ВЛК

Ще один напрям Кравченко назвав «Зворотним боком ТЦК та ВЛК». Йдеться про фіктивну непридатність до військової служби, незаконні відстрочки та сприяння ухиленню від військової служби.

«За кожною такою „послугою“ не лише хабар, а й прямий удар по мобілізаційній спроможності держави», — пояснив він.

Задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди. За такі послуги розраховувалися не лише грошима, передавали також автомобілі та паливні талони.

У 126 кримінальних провадженнях про підозру повідомили 52 посадовцям. До суду скерували 75 обвинувальних актів, 13 із них щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

Повернення оборонного майна

Окремо Кравченко виділив напрям «Оборонний інтерес», який передбачає повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення.

Цього року прокурори пред’явили 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суди вже задовольнили 187 позовів на 36,3 млрд грн.

Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, зокрема щодо вартості повернутих державі земель та майна.

Економічна Правда За матеріалами:

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