Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ

«Колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експосолці в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру. Зараз Виший антикорсуд обирає їй запобіжний захід. Деталі згодом, але на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання», — зазначили в ЦПК.
Центр протидії корупції також повідомив, що підозра стосується незаконного збагачення. Прокурор САП заявляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної Стефанішиної.
Також вона, мовляв, не внесла до декларації дві однокімнатні квартири; готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири; і не вказала користування Mercedez, записаним на підлеглого.
Звільнення Стефанішиної
Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах.
Одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що заміна Стефанішиної на посаді посла України у США може бути пов’язана з кримінальною справою.