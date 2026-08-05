Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ Сьогодні 15:30 — Кримінал

Ольга Стефанішина

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила нову підозру Ользі Стефанішиній.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Суд вже розглядає запобіжний захід.

«Колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експосолці в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру. Зараз Виший антикорсуд обирає їй запобіжний захід. Деталі згодом, але на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання», — зазначили в ЦПК.

Центр протидії корупції також повідомив , що підозра стосується незаконного збагачення. Прокурор САП заявляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної Стефанішиної.

Також вона, мовляв, не внесла до декларації дві однокімнатні квартири; готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири; і не вказала користування Mercedez, записаним на підлеглого.

Звільнення Стефанішиної

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах.

Одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що заміна Стефанішиної на посаді посла України у США може бути пов’язана з кримінальною справою.

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