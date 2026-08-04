Під час зимових блекаутів шахраї постачали неякісне вугілля для опалення — деталі Сьогодні 09:33 — Кримінал

Поліція викрила організовану групу, яка під час зимових блекаутів постачала неякісне вугілля для опалення шкіл та лікарень.

Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали дев’ять договорів на загальну суму понад 9,1 млн гривень.

Для отримання бюджетних коштів вони використовували підроблені документи про якість палива, тоді як фактично поставлена продукція не відповідала встановленим вимогам і була непридатною для використання за призначенням.

Вугілля закуповували для забезпечення теплом міської лікарні, психоневрологічного інтернату, реабілітаційно-спортивного центру, ліцеїв та інших комунальних закладів у різних регіонах України. Оборудку реалізували під час опалювального сезону, коли через російські удари по енергетичній інфраструктурі країна жила в умовах блекаутів.

Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань.

Встановлено, що організатори залучили до схеми керівників і бухгалтерів низки комерційних структур та розподілили між ними ролі. Одні учасники забезпечували участь підконтрольних підприємств у державних закупівлях і готували необхідну документацію, інші відповідали за придбання, перевезення та постачання неякісного вугілля.

Загалом унаслідок оборудки збитків зазнали дев’ять комунальних підприємств та установ. Суму завданої шкоди підтверджено висновком судово-економічної експертизи. Після документування діяльності організованої групи поліцейські провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів.3

0 липня 2026 року вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Шістьом підозрюваним вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще двоє перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомили заочно. Готується оголошення цих фігурантів у міжнародний розшук.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

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