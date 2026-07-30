ДБР про перші результати масових обшуків у ТЦК: у Києві за $2,5 тисячі знімали статус порушника Сьогодні 19:33 — Кримінал

У четвер, 30 липня, Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України розпочало масштабну спецоперацію «Чесний призов». Під час спецоперації правоохоронці викрили схему незаконного втручання до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Як діяла схема

За даними слідства, група осіб за гроші допомагала військовозобов’язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без ризику мобілізації та отримати час для подальшого оформлення бронювання.

За версією правоохоронців, організаторами схеми були чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Використовуючи набуті знання та зв’язки, вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора ТЦК.

Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру та без законних підстав змінював інформацію про військовозобов’язаних на системній основі.

Без їхньої особистої присутності він вносив відомості про зміну місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника військового обліку, створював записи про звірку даних, вручення документів оповіщення та направлення на військово-лікарську комісію.

Скільки коштували такі «послуги»

Учасники оборудки встановили чіткі тарифи на свої «послуги»:

2500 доларів США — за видалення інформації про порушення військового обліку для осіб рядового та сержантського складу;

3000 доларів США — для офіцерів;

1700 доларів США — за організацію проходження військово-лікарської комісії без вжиття заходів щодо мобілізації.

Працівники ДБР задокументували 18 епізодів, коли організатори отримали 2,5 тисячі доларів США за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку конкретним військовозобов’язаним. Після передачі грошей оператор ТЦК вніс відповідні зміни до державної інформаційної системи.

Встановлено, що посадовець систематично використовував службовий доступ та аналогічним способом незаконно змінив дані щодо значної кількості військовозобов’язаних.

Що загрожує підозрюваному

Оператору ТЦК повідомлено про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

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