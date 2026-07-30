БЕБ «прикрило» виробництво саморобного пального на 50 млн грн Сьогодні 14:23 — Кримінал

БЕБ «прикрило» виробництво саморобного пального на 50 млн грн

На території Дніпропетровської та Кіровоградської областей було викрито незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального.

Протягом 2026 року учасники схеми організували незаконне виробництво пального. Використовували спеціальне обладнання, за допомогою якого змішували компоненти невідомого походження та отримували готову паливну суміш.

Готова продукція не відповідала встановленим вимогам держстандартів якості, а реалізовувалася через підконтрольні автозаправні станції, — повідомили на сайті Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ провели низку санкціонованих обшуків у місцях виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленого пального.

Було вилучено:

233 тис. літрів рідини з різким запахом, схожим на бензин;

25 тонн стабільного газового конденсату;

24 тонни багатофункціонального розріджувача;

а також мобільні телефони, бухгалтерську документацію, копії документів щодо здійснення господарської діяльності, чорнові записи та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 50 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Оперативне супроводження здійснювали працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за сприяння Державної податкової служби України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.