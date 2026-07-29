0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ ліквідувало дві нелегальні тютюнові фабрики на Харківщині та Львівщині з продукцією на 60 млн грн

Кримінал
36
Детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генпрокурора ліквідували два масштабні нелегальні тютюнові виробництва на Харківщині та Львівщині.
У результаті операції правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю понад 60 млн грн.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.
«Між цими містами понад тисяча кілометрів. Але схема та сама. Бо тіньовий тютюновий ринок не має меж чи кордонів. Це не про „підпільні цехи“. Це про нелегальні фабрики. Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів та забезпечувала повний цикл виробництва. Викриті фабрики могли разом виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу», — зазначив очільник БЕБ.
Олександр Цивінський нагадав, як раніше Бюро ліквідувало аналогічне виробництво у Чернівцях, та підкреслив, що тіньовий бізнес не матиме «безпечних» регіонів чи «тихих» місць для безкарної діяльності.
«Харків, Львів, Чернівці — різні області. Але для БЕБ це одне завдання: системно очищати ринок від тих, хто заробляє на тіні замість чесної конкуренції», — підсумував Олександр Цивінський.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems