БЕБ ліквідувало дві нелегальні тютюнові фабрики на Харківщині та Львівщині з продукцією на 60 млн грн Сьогодні 09:45 — Кримінал

Детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генпрокурора ліквідували два масштабні нелегальні тютюнові виробництва на Харківщині та Львівщині.

У результаті операції правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю понад 60 млн грн.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

«Між цими містами понад тисяча кілометрів. Але схема та сама. Бо тіньовий тютюновий ринок не має меж чи кордонів. Це не про „підпільні цехи“. Це про нелегальні фабрики. Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів та забезпечувала повний цикл виробництва. Викриті фабрики могли разом виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу», — зазначив очільник БЕБ.

Олександр Цивінський нагадав, як раніше Бюро ліквідувало аналогічне виробництво у Чернівцях, та підкреслив, що тіньовий бізнес не матиме «безпечних» регіонів чи «тихих» місць для безкарної діяльності.

«Харків, Львів, Чернівці — різні області. Але для БЕБ це одне завдання: системно очищати ринок від тих, хто заробляє на тіні замість чесної конкуренції», — підсумував Олександр Цивінський.

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