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НАБУ викрило оборудку на будівництві житла для військових

Кримінал
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди від забудовника.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Деталі слідства

За даними слідства, у березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.
До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої «послуги» оцінив у $2,2 млн.
До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої «послуги» оцінив у $2,2 млн.
До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої «послуги» оцінив у $2,2 млн., nabu.gov.ua
$1,5 млн призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною.
$700 тис. мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник).
Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн дол. США.

Підозри

Учасникам схеми повідомлено про підозру:
  • посадовцю ЗСУ (ч. 4 ст. 368 КК України);
  • забудовнику (ч. 4 ст. 369 КК України);
  • співучасникам (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняСАПНАБУШахрайствоБудівництво
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