Колишній керівник оборонного заводу розібрав підприємство на металобрухт — прокуратура Сьогодні 17:21 — Кримінал

Колишній виконувач обов’язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі, яке перебувало в процесі приватизації, разом із трьома працівниками організував схему демонтажу виробничих цехів і здавання обладнання на металобрухт.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Деталі слідства

За даними слідства, замість управління активами підприємства керівник разом із підлеглими організував схему його фактичного знищення. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт.

Правоохоронці задокументували, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання.

Збитки державному підприємству становлять мільйони гривень. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри колишньому керівнику підприємства та трьом його працівникам.

Раніше посадовця вже підозрювали у хабарництві

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, це не перший епізод у справі.

Раніше колишньому керівнику та головному інженеру підприємства повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди.

Також під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M 8 , Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago.

За даними слідства, дороговартісні авто оформлювали на родичів і пов’язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався він особисто, при цьому не декларував.

Тепер йому повідомлено нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Audi RS7 за один день «подешевшала» у 40 разів

Одним із епізодів, на який звернуло увагу слідство, стала купівля у 2024 році автомобіля Audi RS7.

Автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів.

Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік — майже на 13 млн грн.

Досудове розслідування завершено. Підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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