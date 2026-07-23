У Києві викрили схему привласнення 68 млн грн на захисті об’єкта критичної інфраструктури Сьогодні 04:31 — Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної компанії, якого підозрюють у заволодінні майже 68 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво антидронового захисту одного з об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила Національна поліція України.

Підрядник отримав аванс, але роботи не виконав

За даними слідства, 37-річний житель Кривого Рогу, який очолює підприємство-підрядника, організував схему заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору з однією з державних компаній. Загальна вартість контракту становила майже 90 млн грн.

Відповідно до умов договору, замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі близько 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 мільйонів гривень авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Читайте також НАБУ викрило посадовців Головного управління НГУ, яких підозрюють у заволодінні понад 150 млн грн

Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладення договору, підприємство так і не розпочало їх виконання. Унаслідок цього державі було завдано збитків на суму майже 68 млн гривень.

Аби приховати походження отриманих коштів, фігурант перерахував їх кількома фінансовими операціями на підконтрольні рахунки з метою подальшої легалізації.

У ході обшуків за місцем проживання підозрюваного, його ймовірних спільників та в офісі підприємства поліцейські вилучили документацію та печатки різних суб’єктів господарювання.

Покарання

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до злочинної схеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.