Обіцяв місце у Раді за $160 000: у Києві викрили політичну аферу Сьогодні 07:30 — Кримінал

У Києві судитимуть чоловіка, який продавав місця у списку на виборах до Ради, kyiv.gp.gov.ua

У Києві за шахрайство судитимуть керівника анульованої політичної партії, який за $160 000 обіцяв зробити чоловіка народним депутатом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Прокурори Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно голови однієї з політичних партій, реєстрація якої була анульована, і жодної діяльності партія не здійснювала. Його обвинувачують у шахрайстві», — сказано в повідомленні.

Чоловік пропонував місця у виборчому списку за 160 тисяч доларів

41-річний киянин пропонував долучитись до його партії та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Успішну кар’єру народного обранця від його політичного проєкту, якого насправді не існує, обвинувачений оцінив у $160 000 з яких $100 000 — це вступний внесок до лав партії, ще $60 000, з його слів, мали піти на її розвиток.

Затримали киянина в листопаді 2025 року під час отримання грошей.

Киянина затримали у листопаді 2025 року під час отримання коштів., kyiv.gp.gov.ua

Покарання

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 1 млн грн, яку чоловік сплатив.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.