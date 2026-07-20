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Обіцяв місце у Раді за $160 000: у Києві викрили політичну аферу

Кримінал
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У Києві судитимуть чоловіка, який продавав місця у списку на виборах до Ради
У Києві судитимуть чоловіка, який продавав місця у списку на виборах до Ради, kyiv.gp.gov.ua
У Києві за шахрайство судитимуть керівника анульованої політичної партії, який за $160 000 обіцяв зробити чоловіка народним депутатом.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
«Прокурори Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно голови однієї з політичних партій, реєстрація якої була анульована, і жодної діяльності партія не здійснювала. Його обвинувачують у шахрайстві», — сказано в повідомленні.

Чоловік пропонував місця у виборчому списку за 160 тисяч доларів

41-річний киянин пропонував долучитись до його партії та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Успішну кар’єру народного обранця від його політичного проєкту, якого насправді не існує, обвинувачений оцінив у $160 000 з яких $100 000 — це вступний внесок до лав партії, ще $60 000, з його слів, мали піти на її розвиток.
Затримали киянина в листопаді 2025 року під час отримання грошей.
Киянина затримали у листопаді 2025 року під час отримання коштів.
Киянина затримали у листопаді 2025 року під час отримання коштів., kyiv.gp.gov.ua

Покарання

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).
До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 1 млн грн, яку чоловік сплатив.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняВерховна РадаШахрайство
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