У Києві підприємицю судитимуть за самовільне будівництво у затоці Дніпра на Оболоні (фото) Сьогодні 17:10 — Кримінал

У Києві підприємицю судитимуть за самовільне будівництво у затоці Дніпра на Оболоні (фото)

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця за обвинуваченням у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці у затоці «Собаче гирло» на Оболоні.

Про це пише прокуратура

Суть справи

ФОП зайняла частину земельної ділянки водного фонду, без дозволів розмістивши на ній дерев’яні та металеві бесідки, огорожу та інші допоміжні споруди.

Площа самовільно зайнятої земельної ділянки, що перебуває в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги затоки Дніпра «Собаче гирло», становить 0,1480 га.

Ця земельна ділянка належить до земель водного фонду, перебуває у комунальній власності та має використовуватися виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, що передбачено її цільовим призначенням.

Згідно з законодавством, на ділянках, розташованих в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річок, забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних споруд.

Дії обвинуваченої підприємиці кваліфіковано за ч. 4 ст. 197−1 КК України.

Також прокурорами вживаються заходи для звільнення земельної ділянки від самовільно встановлених споруд.

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