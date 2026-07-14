Директора медзакладу підозрюють у заподіянні збитків державі на 11 млн гривень Сьогодні 07:53 — Кримінал

Директора медзакладу підозрюють у заподіянні збитків державі на 11 млн гривень

На Миколаївщині 56-річному директору лікарні повідомили підозру у службовій недбалості. Його звинувачують у розтраті майже 11 мільйонів бюджетних коштів.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Суть справи

За версією слідства, очільник медзакладу упродовж 2021−2023 років підписував щомісячні звіти про повноцінні медичні послуги та забезпечував їх подання до Національної служби здоров’я України.

Зокрема, таким чином було укладено договори в межах програми медичних гарантій щодо надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом у стаціонарних умовах, а також стаціонарної та мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям.

По факту в лікарні не вистачало спеціалістів та необхідного технічного обладнання для забезпечення виконання умов зазначених договорів. Але звітна документація була подана про нібито успішне надання послуг. Таким чином, державі було заподіяно збитків.

Санкція статті, за якою обвинувачують керівника лікарні, передбачає до п’яти років ув’язнення, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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