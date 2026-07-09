0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Рівненщині вилучили понад 650 кг незаконного бурштину

Кримінал
1
На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину.
Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кг бурштину-сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 млн грн.
За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району, залучивши ще п’ятьох спільників. Вони скуповували бурштин у старателів, сортували його та готували до продажу, зокрема іноземним покупцям.
За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку.
Під час останніх обшуків правоохоронці також вилучили електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль і чорнові записи. Розслідування триває.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems