На Рівненщині вилучили понад 650 кг незаконного бурштину Сьогодні 19:17 — Кримінал

На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кг бурштину-сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 млн грн.

За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району, залучивши ще п’ятьох спільників. Вони скуповували бурштин у старателів, сортували його та готували до продажу, зокрема іноземним покупцям.

За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку.

Під час останніх обшуків правоохоронці також вилучили електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль і чорнові записи. Розслідування триває.

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