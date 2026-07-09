На Рівненщині вилучили понад 650 кг незаконного бурштину
В Офісі генпрокурора заявили, що причетність України до підриву «Північних потоків» не встановлена
ПартнерськаКрипта, що працює сама: як торгові боти принесли мені $1 150 за місяць
У Києві блогера підозрюють у шахрайстві на понад 2,45 млн грн
Шахраї атакують бізнес-клієнтів під виглядом ПриватБанку та податкової
Саудівська Аравія оголосила про рекордне за 26 років зниження ціни на свою нафту
Компенсація за відключення е/е. Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему