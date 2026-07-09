Шахраї атакують бізнес-клієнтів під виглядом ПриватБанку та податкової Сьогодні 13:10 — Кримінал

Фіксується зростання кількості електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням

ПриватБанк попередив про зростання кількості фішингових електронних листів, за допомогою яких шахраї намагаються отримати доступ до комп’ютерів і рахунків бізнес-клієнтів.

Шахраї маскують листи під повідомлення від банків і держорганів

Фінустанова зазначає, що фіксується зростання кількості електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяє зловмисникам отримати доступ до комп’ютерів, а згодом — до рахунків підприємств.

Зокрема, бізнес-клієнти ПриватБанку могли отримувати листи нібито від імені банку, податкових органів та інших державних установ. Такі повідомлення містять посилання для завантаження файлів, архіви з додатками або інші файли, замасковані під документи у форматі PDF.

«Ці листи є фішинговим, створені шахраями, і не мають жодного відношення до ПриватБанку. Метою такого способу шахрайства є отримання доступу до комп’ютера через вірусні програми та викрадення грошей з рахунків», — наголосили в банку.

Схема дій зловмисників полягає в тому, що користувач отримує файл із посиланням або програмним забезпеченням, а після його відкриття шахраї можуть отримати доступ до конфіденційної інформації.

Як захиститися від шахрайства

У банку зазначили, що постійно працюють над посиленням безпеки клієнтів та оперативно реагують на випадки подібних загроз.

Також клієнтам нагадали основні правила інформаційної безпеки:

не зберігати електронні підписи та паролі на персональних комп’ютерах, у браузерах чи інших програмах;

підписувати платежі кваліфікованим електронним підписом SmartID;

перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та звертатися до служби підтримки лише через офіційні канали комунікації;

не завантажувати файли від невідомих відправників і не переходити за підозрілими посиланнями;

використовувати антивірусне програмне забезпечення та своєчасно його оновлювати;

увімкнути двофакторну автентифікацію для входу до електронної пошти та банківських застосунків;

обмежити або заборонити можливість віддаленої заміни SIM-карти та зареєструвати номер телефону у мобільного оператора;

не використовувати однакові паролі на різних сервісах і платформах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії.

Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки. У Держспецзв’язку наголошують, що такі повідомлення є шахрайськими та спрямовані на викрадення коштів і персональних даних користувачів.

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