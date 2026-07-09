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Шахраї атакують бізнес-клієнтів під виглядом ПриватБанку та податкової

Кримінал
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Фіксується зростання кількості електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням
Фіксується зростання кількості електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням
ПриватБанк попередив про зростання кількості фішингових електронних листів, за допомогою яких шахраї намагаються отримати доступ до комп’ютерів і рахунків бізнес-клієнтів.

Шахраї маскують листи під повідомлення від банків і держорганів

Фінустанова зазначає, що фіксується зростання кількості електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяє зловмисникам отримати доступ до комп’ютерів, а згодом — до рахунків підприємств.
Зокрема, бізнес-клієнти ПриватБанку могли отримувати листи нібито від імені банку, податкових органів та інших державних установ. Такі повідомлення містять посилання для завантаження файлів, архіви з додатками або інші файли, замасковані під документи у форматі PDF.
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«Ці листи є фішинговим, створені шахраями, і не мають жодного відношення до ПриватБанку. Метою такого способу шахрайства є отримання доступу до комп’ютера через вірусні програми та викрадення грошей з рахунків», — наголосили в банку.
Схема дій зловмисників полягає в тому, що користувач отримує файл із посиланням або програмним забезпеченням, а після його відкриття шахраї можуть отримати доступ до конфіденційної інформації.

Як захиститися від шахрайства

У банку зазначили, що постійно працюють над посиленням безпеки клієнтів та оперативно реагують на випадки подібних загроз.
Також клієнтам нагадали основні правила інформаційної безпеки:
  • не зберігати електронні підписи та паролі на персональних комп’ютерах, у браузерах чи інших програмах;
  • підписувати платежі кваліфікованим електронним підписом SmartID;
  • перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та звертатися до служби підтримки лише через офіційні канали комунікації;
  • не завантажувати файли від невідомих відправників і не переходити за підозрілими посиланнями;
  • використовувати антивірусне програмне забезпечення та своєчасно його оновлювати;
  • увімкнути двофакторну автентифікацію для входу до електронної пошти та банківських застосунків;
  • обмежити або заборонити можливість віддаленої заміни SIM-карти та зареєструвати номер телефону у мобільного оператора;
  • не використовувати однакові паролі на різних сервісах і платформах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії.
Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки. У Держспецзв’язку наголошують, що такі повідомлення є шахрайськими та спрямовані на викрадення коштів і персональних даних користувачів.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкБізнесБанківські рахункиШахрайствоШахраї
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