Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники, яка діяла практично по всій країні.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова правління НАК «Нафтогаз» України Сергій Корецький.
Суть
«Схема негідна за своєю суттю: з одного боку — зловмисники, які пропонували такі лічильники, з іншого — підприємці та побутові споживачі, які свідомо купували й встановлювали ці незаконні прилади, добре розуміючи наслідки своїх дій», — написав Корецький.
Зазначається, що двом фігурантам оголошено підозру, одного затримано.
Група Нафтогаз буде добиватися повної компенсації завданих збитків, а фахівці ГАЗМЕРЕЖІ залучені до демонтажу незаконних приладів.
За словами Корецького, це не останній такий епізод, тому і надалі триває комплексна робота з наведення ладу та виявлення махінацій.
Щорічні збитки від технологічних втрат та крадіжок газу вимірюються мільярдами гривень.
Раніше у Чернівцях зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.