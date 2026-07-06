Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники — деталі Сьогодні 15:15 — Кримінал

Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники — деталі

Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники, яка діяла практично по всій країні.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова правління НАК «Нафтогаз» України Сергій Корецький.

Суть

«Схема негідна за своєю суттю: з одного боку — зловмисники, які пропонували такі лічильники, з іншого — підприємці та побутові споживачі, які свідомо купували й встановлювали ці незаконні прилади, добре розуміючи наслідки своїх дій», — написав Корецький.

Зазначається, що двом фігурантам оголошено підозру, одного затримано.

Група Нафтогаз буде добиватися повної компенсації завданих збитків, а фахівці ГАЗМЕРЕЖІ залучені до демонтажу незаконних приладів.

За словами Корецького, це не останній такий епізод, тому і надалі триває комплексна робота з наведення ладу та виявлення махінацій.

Щорічні збитки від технологічних втрат та крадіжок газу вимірюються мільярдами гривень.

Раніше у Чернівцях зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.

Українські Новини За матеріалами:

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