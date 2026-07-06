0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники — деталі

Кримінал
124
Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники — деталі
Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники — деталі
Викрито масштабну схему із втручання в газові лічильники, яка діяла практично по всій країні.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова правління НАК «Нафтогаз» України Сергій Корецький.

Суть

«Схема негідна за своєю суттю: з одного боку — зловмисники, які пропонували такі лічильники, з іншого — підприємці та побутові споживачі, які свідомо купували й встановлювали ці незаконні прилади, добре розуміючи наслідки своїх дій», — написав Корецький.
Зазначається, що двом фігурантам оголошено підозру, одного затримано.
Група Нафтогаз буде добиватися повної компенсації завданих збитків, а фахівці ГАЗМЕРЕЖІ залучені до демонтажу незаконних приладів.
За словами Корецького, це не останній такий епізод, тому і надалі триває комплексна робота з наведення ладу та виявлення махінацій.
Щорічні збитки від технологічних втрат та крадіжок газу вимірюються мільярдами гривень.
Раніше у Чернівцях зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems