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У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад $500 тисяч

Кримінал
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Понад 20 громадян США постраждали від дій зловмисників
Понад 20 громадян США постраждали від дій зловмисників
У Києві викрили шахрайський кол-центр, учасники якого заволоділи коштами громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тис. доларів.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Шахраї пропонували інвестувати через фейкові платформи

За даними слідства, фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані холодні дзвінки іноземцям.
Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували громадян інвестувати кошти в криптовалюти, цінні папери та акції через підконтрольні їм фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші онлайн-ресурси.
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Для спілкування з потерпілими організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою. Серед них були вихідці з країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.
Після отримання коштів зловмисники переводили їх через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
Для функціонування схеми використовувалося офісне приміщення в столиці, обладнане комп’ютерною технікою, доступом до інтернету, системою контролю доступу та відеоспостереження.

Правоохоронці провели обшуки

Правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності шахрайського кол-центру та санкціоновані обшуки в офісі й за місцями проживання учасників схеми.
Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із відомостями про потерпілих громадян США та інші речові докази.
Наразі встановлено понад 20 громадян Сполучених Штатів Америки, які постраждали від дій зловмисників. Потерпілим завдано збитків на суму понад 500 тисяч доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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