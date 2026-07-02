У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад $500 тисяч

У Києві викрили шахрайський кол-центр, учасники якого заволоділи коштами громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тис. доларів.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Шахраї пропонували інвестувати через фейкові платформи
За даними слідства, фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані холодні дзвінки іноземцям.
Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували громадян інвестувати кошти в криптовалюти, цінні папери та акції через підконтрольні їм фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші онлайн-ресурси.