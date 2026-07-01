Правоохоронці розслідують ввезення 3 тисяч авто під виглядом гуманітарної допомоги Сьогодні 21:22 — Кримінал

Учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди, esbu.gov.ua

У Києві викрили схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювалися як гуманітарна допомога для Сил оборони України. Встановлено понад 300 незаконно ввезених авто, а орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Автомобілі ввозили під виглядом допомоги військовим

Слідство встановило, що фігуранти налагодили схему ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги — нібито для потреб військових частин. Насправді автомобілі не передавалися за призначенням, а використовувалися для комерційного продажу.

Для реалізації схеми учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати транспортні засоби без сплати митних платежів. Надалі авто, які мали бути передані для потреб Сил оборони України, продавали через оголошення в соціальних мережах.

Автомобілі ввозили під виглядом допомоги військовим, esbu.gov.ua

Наразі слідство встановило понад 300 автомобілів, які були незаконно ввезені до України. Орієнтовна сума несплачених митних платежів за цими епізодами становить понад 50 млн грн.

Слідчі перевіряють понад 3 тисячі автомобілів

Водночас масштаби схеми можуть бути значно більшими: детективи перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України.

Під час обшуків вилучили автомобілі та техніку

Під час санкціонованих обшуків у місті Рівне та Рівненській області детективи вилучили 8 автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки та електронного обладнання, установчі документи, печатки і штампи підконтрольних благодійних фондів, а також грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності.

Чотирьом особам повідомили про підозру

Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201−4 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 1,6 млн грн до 6 млн грн.

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