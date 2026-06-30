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У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС

Кримінал
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38 громадян Румунії втратили близько 400 тис. євро.
38 громадян Румунії втратили близько 400 тис. євро., www.gp.gov.ua
Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри, через які ошукували громадян Республіки Молдова, Румунії та країн інші ЄС.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Шахрайська схема

За даними слідства, людям пропонували «вигідні інвестиції у криптовалюту» з можливістю отримати надприбутки. Насправді гроші потерпілих привласнювали учасники транснаціонального угруповання.
До схеми, за даними слідства, були причетні громадяни України, Республіки Молдова та Румунії.
Наразі встановлено, що 38 громадян Румунії втратили близько 400 тис. євро.

Правоохоронці провели обшуки в трьох країнах

25 червня 2026 року у Вінниці спільно з компетентними органами Республіки Молдова та Румунії проведено 16 санкціонованих обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Одночасно міжнародні партнери провели обшуки та затримання на території Молдови й Румунії.
У Вінниці провели 16 санкціонованих обшуків
У Вінниці провели 16 санкціонованих обшуків, www.gp.gov.ua
Наразі правоохоронці відстежують рух коштів від потерпілих до організаторів схеми, перевіряють їх зв’язок із діяльністю кол-центрів та ідентифікують голоси потенційних підозрюваних.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняШахрайствоШахраїПрокуратура
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