В Одесі викрили групу людей, які незаконно переоформили чуже майно на десятки мільйонів гривень (фото) Сьогодні 15:44 — Кримінал

В Одесі викрили групу людей, які незаконно переоформили чуже майно на десятки мільйонів гривень (фото)

В Одесі викрили групу, яка, за даними слідства, незаконно заволоділа нерухомістю місцевої жительки майже на 18 млн грн.

Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України 3 липня.

Суть справи

До складу схеми входили адвокат, його спільники, приватний нотаріус та державний реєстратор. Організатора затримали, іншим фігурантам оголосили підозри.

За інформацією слідства, вони переписали на підставних осіб три квартири в центрі міста, два котеджі, паркомісце та дві земельні ділянки. Щоб отримати доступ до майна, учасники схеми використовували підроблені документи. Далі нотаріус засвідчував фальшиві підписи, а реєстратор вносив зміни до держреєстрів.

Після цього нерухомість переоформлювали на підконтрольні компанії, щоб легалізувати її подальший продаж або використання.

Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, техніку та гроші, які могли бути отримані незаконним шляхом.

Усім учасникам інкримінують участь у схемі захоплення майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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