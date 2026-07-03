0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Одесі викрили групу людей, які незаконно переоформили чуже майно на десятки мільйонів гривень (фото)

Кримінал
24
В Одесі викрили групу людей, які незаконно переоформили чуже майно на десятки мільйонів гривень (фото)
В Одесі викрили групу людей, які незаконно переоформили чуже майно на десятки мільйонів гривень (фото)
В Одесі викрили групу, яка, за даними слідства, незаконно заволоділа нерухомістю місцевої жительки майже на 18 млн грн.
Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України 3 липня.

Суть справи

До складу схеми входили адвокат, його спільники, приватний нотаріус та державний реєстратор. Організатора затримали, іншим фігурантам оголосили підозри.
За інформацією слідства, вони переписали на підставних осіб три квартири в центрі міста, два котеджі, паркомісце та дві земельні ділянки. Щоб отримати доступ до майна, учасники схеми використовували підроблені документи. Далі нотаріус засвідчував фальшиві підписи, а реєстратор вносив зміни до держреєстрів.
Після цього нерухомість переоформлювали на підконтрольні компанії, щоб легалізувати її подальший продаж або використання.
Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, техніку та гроші, які могли бути отримані незаконним шляхом.
Усім учасникам інкримінують участь у схемі захоплення майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems