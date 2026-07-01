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8 млн грн шкоди довкіллю: у Львові повідомили про підозру двом директорам об’єктів природно-заповідного фонду

Кримінал
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8 млн грн шкоди довкіллю: у Львові повідомили про підозру двом директорам об’єктів природно-заповідного фонду
8 млн грн шкоди довкіллю: у Львові повідомили про підозру двом директорам об’єктів природно-заповідного фонду
За даними слідства, керівники двох парків у Львові організували незаконну вирубку дерев на території підконтрольних їм об’єктів природно-заповідного фонду у центральній частині міста.
Про це повідомила прокуратура.
Для зрізання дерев у заповідних зонах потрібно обов’язково отримувати ліміти.
Тобто документи, де буде чітко вказано, скільки саме дерев можна зрізати без шкоди для природи на певній території за певний час. Тоді як один з директорів, який згідно з посадовими обов’язками відповідав за охорону парку, перевищив свої повноваження. Замість берегти насадження, він без отримання належних дозволів ініціював вирубку дерев у заповідній зоні.
Попри те, що таких документів не було, у липні 2024 року директор уклав договір на вирубку з приватним підприємцем.
Таким чином було незаконно вирубано 67 дерев різних порід на території підконтрольного посадовцеві парку. Зокрема, тополі, клени, горіхи, каштани, граби, липи, ясени, в’язи та акації.

Шкода, завдана довкіллю

Шкода від протиправних рішень директора склала понад 4,2 млн грн. Його ж колега, керівник іншого парку, діяв в інший спосіб, однак теж без отримання необхідних дозволів (лімітів): він не укладав угод із зовнішніми фірмами, а скоординував процес зсередини, давши розпорядження на проведення рубки безпосередньо підконтрольним йому працівникам.
Відтак на території природно-заповідного фонду за період з квітня 2024 по березень цього року було незаконно зрізано 45 дерев. Йдеться про клени, каштани, акації, в’язи та ясени.
Матеріальна шкода, завдана довкіллю, сягає майже 3,7 млн грн.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обом керівникам повідомлено про підозри.
  • Першому — у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України),
  • а другому — у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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