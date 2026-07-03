В Україні ліквідували мережу шахрайських криптообмінників Сьогодні 12:40 — Кримінал

Організатори створили систему, яка зовні виглядала як повноцінний фінансовий сервіс

Правоохоронці викрили масштабну мережу фіктивних криптообмінників, учасники якої заволодівали коштами громадян під виглядом надання послуг з обміну валют і криптоактивів. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку на суму понад 20 млн грн в еквіваленті.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Шахрайську схему замаскували під легальний бізнес

За даними слідства, організатори створили систему, яка зовні виглядала як повноцінний фінансовий сервіс. Для цього використовували сайт, систему подання заявок, комунікацію через Telegram, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах України.

Після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші необхідні реквізити.

Поліція провела понад 40 невідкладних обшуків

Надалі клієнти передавали готівкові кошти у визначених пунктах обміну, однак криптовалюту або повернення грошей не отримували. Натомість їм надавали формальні пояснення та відкладали виконання операції на невизначений термін.

Як зазначають у прокуратурі, під час документування діяльності мережі її учасники за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.

У ході слідчих дій поліцейські вилучили документи, автомобілі та грошові кошти

Наразі триває підготовка повідомлень про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Обшуки

У Національній поліції уточнили , що провели понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют.

У ході слідчих дій поліцейські вилучили документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.

За словами Кравченка, правоохоронці вилучили готівкові кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Також одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

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