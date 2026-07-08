Саудівська Аравія оголосила про рекордне за 26 років зниження ціни на свою нафту Сьогодні 05:48 — Кримінал

Саудівська Аравія стрімко знижує ціни на власну нафту, аби залучити покупців в Азії після відкриття Ормузької протоки, де кілька місяців були заблоковані танкери з десятками мільйонів близькосхідних барелів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зміняться ціни

Зокрема компанія Saudi Aramco зменшить офіційну відвантажувальну ціну свого головного експортного сорту Arab Light на серпень на 11 доларів за барель. Наступного місяця саудівська нафта продаватиметься зі знижкою у 1,5 долара до регіональних бенчмарків уперше з пандемії 2020 року.

Зниження цін на саудівську нафту стане найбільшим щонайменше за минулі 26 років. Воно зачепить, зокрема, Індію та Китай — ключових клієнтів росії, які викуповують 90% нафтового експорту Кремля.

Країни повертають у роботу свердловини

Через війну в Ірані обсяги видобутку в країнах ОПЕК, включно із Саудівською Аравією, падали до мінімуму з 2000 року — 16,13 мільйона барелів на добу. Нині ж найбільші нафтодобувні країни Перської затоки повертають у роботу свердловини, і ця нафта вже надходить на ринок.

Через Ормузьку протоку танкери щодня вивозять до 12 мільйонів барелів на добу, оцінюють аналітики. Нафту вивозить також Іран, котрий домігся від США скасування санкцій і можливості торгувати сировиною за долари.

Це, своєю чергою, тисне на нафтові котирування. Ціна Brent обвалилася на 22% з початку червня та на 40% щодо кінця квітня — до $71,97 за барель. Ціна російського сорту Urals, що досягала навесні $115, впала до $40,4 за барель. Це на $19 нижче за рівень, закладений у російський бюджет, який завершив січень-травень з рекордним дефіцитом у 6 трлн рублів.

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