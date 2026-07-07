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Компенсація за відключення е/е. Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему

Кримінал
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Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.
Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії.
Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.
У Держспецзв’язку наголошують, що такі повідомлення є шахрайськими та спрямовані на викрадення коштів і персональних даних користувачів.

Як працює схема

За даними відомства, посилання в подібних повідомленнях зазвичай ведуть на фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси.
На таких сайтах користувачів просять ввести конфіденційну інформацію, зокрема:
  • логін і пароль від інтернет-банкінгу;
  • номер платіжної картки та термін її дії;
  • CVV-код і PIN-код;
  • номер телефону та дату народження.
Отримавши ці дані, шахраї можуть отримати доступ до банківських рахунків жертви та заволодіти коштами.

Як убезпечити себе

У Держспецзв’язку закликають громадян дотримуватися базових правил кібербезпеки:
  • не переходити за підозрілими посиланнями, отриманими в повідомленнях або соцмережах;
  • перевіряти інформацію про будь-які виплати через офіційні джерела;
  • не передавати стороннім особам логіни та паролі від інтернет-банкінгу;
  • нікому не повідомляти PIN-код і CVV-код платіжної картки.
Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України попередила громадян та бізнес про масову розсилку фейкових електронних листів, які шахраї надсилають нібито від імені податкового відомства. У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.
Такі листи не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надходять зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахраїШахрайство
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