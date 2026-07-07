Компенсація за відключення е/е. Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії.
Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.
У Держспецзв’язку наголошують, що такі повідомлення є шахрайськими та спрямовані на викрадення коштів і персональних даних користувачів.
Як працює схема
За даними відомства, посилання в подібних повідомленнях зазвичай ведуть на фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси.
На таких сайтах користувачів просять ввести конфіденційну інформацію, зокрема:
логін і пароль від інтернет-банкінгу;
номер платіжної картки та термін її дії;
CVV-код і PIN-код;
номер телефону та дату народження.
Отримавши ці дані, шахраї можуть отримати доступ до банківських рахунків жертви та заволодіти коштами.
Як убезпечити себе
У Держспецзв’язку закликають громадян дотримуватися базових правил кібербезпеки:
не переходити за підозрілими посиланнями, отриманими в повідомленнях або соцмережах;
перевіряти інформацію про будь-які виплати через офіційні джерела;
не передавати стороннім особам логіни та паролі від інтернет-банкінгу;
нікому не повідомляти PIN-код і CVV-код платіжної картки.
Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України попередила громадян та бізнес про масову розсилку фейкових електронних листів, які шахраї надсилають нібито від імені податкового відомства. У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.
Такі листи не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надходять зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.