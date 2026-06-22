ДПС попереджає: українці масово отримують фейкові листи від імені податкової Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

ДПС попереджає: українці масово отримують фейкові листи від імені податкової

Державна податкова служба України попередила громадян та бізнес про масову розсилку фейкових електронних листів, які шахраї надсилають нібито від імені податкового відомства.

Про це пише borgexpert

Про що листи

У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.

У ДПС наголошують

Такі листи не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надходять зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.

За даними податкового відомства, відкриття таких файлів чи перехід за вказаними посиланнями може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого віддаленого доступу до пристрою користувача.

Особливу небезпеку становить те, що частина шахраїв намагається замаскувати свої адреси під офіційний домен ДПС — @tax.gov.ua, тоді як інші використовують сторонні поштові сервіси. У службі зазначають, що якщо лист надійшов із іншого домену, це є очевидною ознакою підробки. Однак навіть у випадку схожих адрес користувачам слід бути вкрай уважними.

Ознаки шахраїв

У ДПС рекомендують звертати увагу на характерні ознаки шахрайських повідомлень:

зокрема наявність вкладень у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файлів із розширеннями .exe та .scr.

Саме через такі файли кіберзлочинці найчастіше намагаються отримати контроль над комп’ютерами своїх жертв.

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Податкова служба закликала платників податків дотримуватися базових правил кібергігієни: не відкривати підозрілі вкладення та посилання, уважно перевіряти адресу відправника, не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження та використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.

Думка експертів

Експерти з кібербезпеки наголошують, що подібні фішингові кампанії часто спрямовані насамперед проти бухгалтерів, підприємців та працівників фінансових служб компаній, адже саме вони регулярно взаємодіють із податковими органами та можуть сприйняти такі повідомлення як офіційне листування від державних установ.

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