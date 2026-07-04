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У Пенсійному фонді пояснили, як перейти на інший вид пенсії онлайн

Особисті фінанси
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Як онлайн перейти з одного виду пенсії на інший
Як онлайн перейти з одного виду пенсії на інший, Фото: magnific
Українці, які мають право на кілька видів пенсій, можуть самостійно обрати варіант, який для них є найбільш вигідним. Для переходу з одного виду пенсії на інший пенсіонеру потрібно подати заяву. Зробити це можна як особисто, так і через інтернет.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто може змінити вид пенсії

Якщо людина має право одночасно на кілька видів пенсій (за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку із втратою годувальника), їй призначається лише одна пенсія за власним вибором.
За потреби пенсіонер може перейти на інший вид виплати, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Як пенсіонеру подати заяву онлайн

Оформити перехід можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно мати доступ до інтернету та кваліфікований електронний підпис (КЕП).
До заяви можуть додаватись копії сканованих документів:
  • паспорта;
  • документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документів про страховий стаж (за періоди роботи до 1 січня 2004 року, які не були раніше долучені до пенсійної справи).
Документи мають бути відскановані з оригіналів у кольоровому форматі, добре читатися, збережені у форматі JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Алгоритм дій

Крок 1. Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Крок 2. У меню ліворуч відкрийте розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та оберіть послугу «Заява на перерахунок пенсії».
Оберіть послугу «Заява на перерахунок пенсії»
Оберіть послугу «Заява на перерахунок пенсії»
Крок 3. Заповніть обов’язкові поля форми. У графі «Вид перерахунку» виберіть варіант «Перехід на інший вид пенсії».
Натисніть «Перехід на інший вид пенсії»
Натисніть «Перехід на інший вид пенсії»
Крок 4. За потреби вкажіть інформацію про отримання пенсії за іншим законом, іншим видом або в іншій державі. Після цього додайте необхідні скан-копії документів, скориставшись кнопкою «Додати файл». Зазвичай достатньо паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Додайте скан-копії документів
Додайте скан-копії документів
Крок 5. Підтвердьте згоду на обробку персональних даних, поставте необхідні позначки про ознайомлення з умовами та натисніть «Сформувати заяву».
Дайте згоду на обробку даних та сформуйте заяву
Дайте згоду на обробку даних та сформуйте заяву
Крок 6. Перевірте правильність внесених даних, підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду, натиснувши «Підписати та відправити в ПФУ».
Підпишіть заяву та відправте в ПФУ
Підпишіть заяву та відправте в ПФУ
Стежити за статусом розгляду звернення можна в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».
До цього Finance.ua зазначав, що українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно. Водночас скористатися онлайн-послугою можна лише якщо у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсійний фондВиплата пенсійПенсіонер
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