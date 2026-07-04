У Пенсійному фонді пояснили, як перейти на інший вид пенсії онлайн

Українці, які мають право на кілька видів пенсій, можуть самостійно обрати варіант, який для них є найбільш вигідним. Для переходу з одного виду пенсії на інший пенсіонеру потрібно подати заяву. Зробити це можна як особисто, так і через інтернет.
До заяви можуть додаватись копії сканованих документів:
паспорта;
документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;
документів про страховий стаж (за періоди роботи до 1 січня 2004 року, які не були раніше долучені до пенсійної справи).
Документи мають бути відскановані з оригіналів у кольоровому форматі, добре читатися, збережені у форматі JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.
Алгоритм дій
Крок 1. Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Крок 2. У меню ліворуч відкрийте розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та оберіть послугу «Заява на перерахунок пенсії».
Крок 3. Заповніть обов’язкові поля форми. У графі «Вид перерахунку» виберіть варіант «Перехід на інший вид пенсії».
Крок 4. За потреби вкажіть інформацію про отримання пенсії за іншим законом, іншим видом або в іншій державі. Після цього додайте необхідні скан-копії документів, скориставшись кнопкою «Додати файл». Зазвичай достатньо паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Крок 5. Підтвердьте згоду на обробку персональних даних, поставте необхідні позначки про ознайомлення з умовами та натисніть «Сформувати заяву».
Крок 6. Перевірте правильність внесених даних, підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду, натиснувши «Підписати та відправити в ПФУ».
Стежити за статусом розгляду звернення можна в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».
До цього Finance.ua зазначав, що українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно. Водночас скористатися онлайн-послугою можна лише якщо у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.