Українці за кордоном можуть оформити пенсію онлайн: як це зробити
Українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно. Водночас скористатися онлайн-послугою можна лише якщо у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.
Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король, пише «РБК-Україна».
Як подати заяву
Спершу необхідно увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Далі заявнику потрібно заповнити персональні дані, адресу, реквізити документів і контактну інформацію.
Після цього пройдіть коротке опитування, щоб визначити перелік документів, які необхідно додати до заяви.
Наступний крок — завантаження сканованих копій необхідних документів.
Після заповнення всіх полів система сформує заяву, яку можна перевірити, відредагувати, підписати КЕП та надіслати до ПФУ.
Відстежувати, як рухається заява, можна також онлайн — приходити до відділення для цього не потрібно.
Finance.ua вже писав, що пенсіонери, які виявили помилки або застарілі дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ, можуть оновити інформацію дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через електронний кабінет.
Детальніше розповіли тут: Як пенсіонерам виправити помилки в даних для призначення пенсії онлайн
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