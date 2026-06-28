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Українці за кордоном можуть оформити пенсію онлайн: як це зробити

Особисті фінанси
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Як оформити пенсію в Україні з-за кордону
Як оформити пенсію в Україні з-за кордону, Фото: magnific
Українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно. Водночас скористатися онлайн-послугою можна лише якщо у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.
Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король, пише «РБК-Україна».

Як подати заяву

Спершу необхідно увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Далі заявнику потрібно заповнити персональні дані, адресу, реквізити документів і контактну інформацію.
Після цього пройдіть коротке опитування, щоб визначити перелік документів, які необхідно додати до заяви.
Наступний крок — завантаження сканованих копій необхідних документів.
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Після заповнення всіх полів система сформує заяву, яку можна перевірити, відредагувати, підписати КЕП та надіслати до ПФУ.
Відстежувати, як рухається заява, можна також онлайн — приходити до відділення для цього не потрібно.
Finance.ua вже писав, що пенсіонери, які виявили помилки або застарілі дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ, можуть оновити інформацію дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через електронний кабінет.
Детальніше розповіли тут: Як пенсіонерам виправити помилки в даних для призначення пенсії онлайн
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсіонер
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