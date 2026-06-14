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У ПФУ пояснили, як пенсіонерам виправити помилки в даних для призначення пенсії онлайн

Особисті фінанси
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Пенсіонерам розповіли, як виправити дані при оформленні виплат онлайн
Пенсіонерам розповіли, як виправити дані при оформленні виплат онлайн, Фото: magnific
Пенсіонери, які виявили помилки або застарілі дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ, можуть оновити інформацію дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через електронний кабінет.
Як це зробити, розповіли у Пенсійному фонду України.

Як оновити особисті дані: алгоритм дій

Крок 1. Увійдіть в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Вхід на портал ПФУ за допомогою КЕП
Вхід на портал ПФУ за допомогою КЕП, Фото: ПФУ
Крок 2. Після входу слід перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати послугу «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
Оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
Оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб»., Фото: ПФУ
Крок 3. Далі потрібно заповнити електронну форму, надати згоду на обробку персональних даних та завантажити документи, що підтверджують зміни (паспорт, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
Прикріпіть документи, що підтверджують зміни
Прикріпіть документи, що підтверджують зміни, Фото: ПФУ
Крок 4. Після заповнення анкети її необхідно підписати КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
Підпишіть анкету та відправте до ПФУ
Підпишіть анкету та відправте до ПФУ, Фото: ПФУ
Крок 5. Статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення». Після перевірки документів фахівцями ПФУ заявка отримає статус «Виконано».
Перевірити статус заявки можна у розділі «Мої звернення»
Перевірити статус заявки можна у розділі «Мої звернення», Фото: ПФУ
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фондПенсіонер
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