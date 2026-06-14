У ПФУ пояснили, як пенсіонерам виправити помилки в даних для призначення пенсії онлайн

Пенсіонери, які виявили помилки або застарілі дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ, можуть оновити інформацію дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через електронний кабінет.
Як це зробити, розповіли у Пенсійному фонду України.
Як оновити особисті дані: алгоритм дій
Крок 1. Увійдіть в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Крок 2. Після входу слід перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати послугу «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
Крок 3. Далі потрібно заповнити електронну форму, надати згоду на обробку персональних даних та завантажити документи, що підтверджують зміни (паспорт, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
Крок 4. Після заповнення анкети її необхідно підписати КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
Крок 5. Статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення». Після перевірки документів фахівцями ПФУ заявка отримає статус «Виконано».