У Чехії очікують скорочення кількості нових заяв на тимчасовий захист на десятки відсотків Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

У Чехії очікують скорочення кількості нових заяв від українців на тимчасовий захист після зміни правил для чоловіків призовного віку. За оцінками чеської влади, кількість звернень може зменшитися на десятки відсотків.

Про це пише Czechia-online.

Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, що нововведення можуть вплинути на кількість людей, які звертатимуться за цим статусом.

Нові правила можуть змінити кількість заявників

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, останнім часом чоловіки становлять близько 41% серед усіх нових заявників з України, які звертаються за тимчасовим захистом.

Уряд очікує, що після запровадження нових вимог кількість нових звернень може суттєво зменшитися. Водночас у Чехії наголошують, що менша кількість нових заявників знизить навантаження на державні установи, систему охорони здоров’я та соціальну сферу.

Однак українська громада в Чехії звертає увагу, що значна частина українців працює та не користується соціальною допомогою. Багато чоловіків залучені до сфер, де країна має нестачу працівників.

Українці залишаються важливими для чеського ринку праці

Українські працівники відіграють значну роль у промисловості, будівництві та інших галузях економіки Чехії. За попередніми оцінками, близько 40 тисяч українців працюють у чеському будівництві.

На підприємствах зазначають, що без українських працівників забезпечити стабільну роботу деяких виробництв було б складно. Особливо це стосується фізично важких професій, де чеські роботодавці мають проблеми з пошуком кадрів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що минулого року до Чехії прибуло більше українських чоловіків-біженців, ніж жінок. Це сталося вперше від початку російської агресії проти України.

Також ми писали , що Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

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