0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чехії очікують скорочення кількості нових заяв на тимчасовий захист на десятки відсотків

Особисті фінанси
19
У Чехії очікують скорочення кількості нових заяв від українців на тимчасовий захист після зміни правил для чоловіків призовного віку. За оцінками чеської влади, кількість звернень може зменшитися на десятки відсотків.
Про це пише Czechia-online.
Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, що нововведення можуть вплинути на кількість людей, які звертатимуться за цим статусом.

Нові правила можуть змінити кількість заявників

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, останнім часом чоловіки становлять близько 41% серед усіх нових заявників з України, які звертаються за тимчасовим захистом.
Уряд очікує, що після запровадження нових вимог кількість нових звернень може суттєво зменшитися. Водночас у Чехії наголошують, що менша кількість нових заявників знизить навантаження на державні установи, систему охорони здоров’я та соціальну сферу.
Однак українська громада в Чехії звертає увагу, що значна частина українців працює та не користується соціальною допомогою. Багато чоловіків залучені до сфер, де країна має нестачу працівників.

Українці залишаються важливими для чеського ринку праці

Українські працівники відіграють значну роль у промисловості, будівництві та інших галузях економіки Чехії. За попередніми оцінками, близько 40 тисяч українців працюють у чеському будівництві.
На підприємствах зазначають, що без українських працівників забезпечити стабільну роботу деяких виробництв було б складно. Особливо це стосується фізично важких професій, де чеські роботодавці мають проблеми з пошуком кадрів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що минулого року до Чехії прибуло більше українських чоловіків-біженців, ніж жінок. Це сталося вперше від початку російської агресії проти України.
Також ми писали, що Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.
За матеріалами:
Finance.ua
ЧехіяУкраїнці в Чехії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems