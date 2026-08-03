Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців: кому надаватимуть Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців: кому надаватимуть

Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Що передбачається

Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

Для цього потрібно буде, наприклад, показати штамп із закордонного паспорту, що підтверджує легальний перетин українського кордону, або ж надати документи, які вказують, що особа не підлягає мобілізації.

Раніше йшлося про те, що ЄС не надасть тимчасовий захист українцям, які не виконали військовий обов’язок.

Нагадаємо, понад 4,3 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС. Рада Європейського союзу подовжила захист до 4 березня 2028 року. Однак, майже кожна країна змінила умови підтримки, і «автоматична стабільність» добігає кінця.

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