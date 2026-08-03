За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ скоротилась на 40% - дослідження Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ скоротилась на 40% - дослідження

Кількість вакансій у категорії «Служба у Силах оборони» за рік зросла майже вдвічі — на 95%, тоді як кількість відгуків по Україні скоротилася на 40%.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

У червні 2026 року найбільше вакансій з категорії «Служба у Силах оборони» було в Дніпропетровській області, а порівняно з червнем 2025 ця кількість зросла на 74%. На другому місці — Київська область, де річне зростання становило 50%.

Найбільше кількість вакансій за рік зросла у Харківській (+165%), Львівській (+151%), Полтавській (+134%), Миколаївській (+107%) та Запорізькій (+106%) областях.

Також у понад два рази збільшилася кількість вакансій, де наймають кандидатів без досвіду — на 139%.

Попри падіння загальної кількості відгуків на військові вакансії, в окремих регіонах їх кількість зросла. Зокрема у Чернівецькій області кількість відгуків зросла на 79%, у Львівській — на 38%, у Вінницькій — на 23%, а в Одеській — на 7%.

Найбільший спад зафіксували у Житомирській області (-72%), а найменший — у Черкаській (-23%).

Найпопулярнішими серед кандидатів стали посади діловода, оператора БПЛА або РЕБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV дрона, військового медика або фельдшера, посади в аеророзвідці.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.