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За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ скоротилась на 40% - дослідження

Особисті фінанси
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За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ скоротилась на 40% - дослідження
За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ скоротилась на 40% - дослідження
Кількість вакансій у категорії «Служба у Силах оборони» за рік зросла майже вдвічі — на 95%, тоді як кількість відгуків по Україні скоротилася на 40%.
Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.
У червні 2026 року найбільше вакансій з категорії «Служба у Силах оборони» було в Дніпропетровській області, а порівняно з червнем 2025 ця кількість зросла на 74%. На другому місці — Київська область, де річне зростання становило 50%.
Найбільше кількість вакансій за рік зросла у Харківській (+165%), Львівській (+151%), Полтавській (+134%), Миколаївській (+107%) та Запорізькій (+106%) областях.
Також у понад два рази збільшилася кількість вакансій, де наймають кандидатів без досвіду — на 139%.
Попри падіння загальної кількості відгуків на військові вакансії, в окремих регіонах їх кількість зросла. Зокрема у Чернівецькій області кількість відгуків зросла на 79%, у Львівській — на 38%, у Вінницькій — на 23%, а в Одеській — на 7%.
Найбільший спад зафіксували у Житомирській області (-72%), а найменший — у Черкаській (-23%).
Найпопулярнішими серед кандидатів стали посади діловода, оператора БПЛА або РЕБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV дрона, військового медика або фельдшера, посади в аеророзвідці.
За матеріалами:
Економічна Правда
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