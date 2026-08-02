Як не стати жертвою шахраїв під час купівлі авто на онлайн-платформах

Шахраї публікують привабливі оголошення про продаж автомобілів. Вони заманюють покупців обіцянками великих знижок, термінового продажу чи нібито безпечного онлайн-оформлення, щоб виманити передоплату або повну вартість за транспортний засіб, якого насправді не існує.
У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції пояснюють, як розпізнати, що оголошення про продаж транспортного засобу фейкове.
Як зрозуміти, що оголошення шахрайське
Фейкові оголошення часто можна розпізнати ще до контакту з продавцем.
Шахраї зазвичай грають на емоціях потенційних покупців: створюють оголошення з яскравими та привабливими заголовками, намагаються створити штучний ажіотаж.
Чек-лист ознак, що оголошення створили шахраї:
низька ціна порівняно з ринковою та створення штучного ажіотажу;
вимога передоплати або авансу;
відмова від особистої зустрічі та перевірки авто на СТО;
заблоковані коментарі під оголошенням на онлайн-майданчику;
обіцянки оформити угоду офіційно без участі покупця;
спілкування лише у месенджерах.
Що варто перевірити перед покупкою
Профіль продавця. Перед укладенням угоди фахівці радять перевірити дату створення реєстрації акаунту на онлайн-майданчику. Якщо профіль з’явився нещодавно і містить лише одне оголошення, це може бути ознакою шахрайства.
Фотографії авто. Завантажити фотографії з оголошення в Пошук за зображеннями, адже нерідко шахраї використовують фото з чужих оголошень або іноземних сайтів.
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Перевірте унікальний номер кузова. Попросіть продавця надіслати VIN-код транспортного засобу. Якщо він відмовляється його надати, це серйозний привід відмовитися від угоди.