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Як не стати жертвою шахраїв під час купівлі авто на онлайн-платформах

Особисті фінанси
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Як розпізнати шахраїв під час купівлі авто на онлайн-платформах
Як розпізнати шахраїв під час купівлі авто на онлайн-платформах, Фото: magnific
Шахраї публікують привабливі оголошення про продаж автомобілів. Вони заманюють покупців обіцянками великих знижок, термінового продажу чи нібито безпечного онлайн-оформлення, щоб виманити передоплату або повну вартість за транспортний засіб, якого насправді не існує.
У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції пояснюють, як розпізнати, що оголошення про продаж транспортного засобу фейкове.

Як зрозуміти, що оголошення шахрайське

Фейкові оголошення часто можна розпізнати ще до контакту з продавцем.
Шахраї зазвичай грають на емоціях потенційних покупців: створюють оголошення з яскравими та привабливими заголовками, намагаються створити штучний ажіотаж.
Чек-лист ознак, що оголошення створили шахраї:
  • низька ціна порівняно з ринковою та створення штучного ажіотажу;
  • вимога передоплати або авансу;
  • відмова від особистої зустрічі та перевірки авто на СТО;
  • заблоковані коментарі під оголошенням на онлайн-майданчику;
  • обіцянки оформити угоду офіційно без участі покупця;
  • спілкування лише у месенджерах.

Що варто перевірити перед покупкою

Профіль продавця. Перед укладенням угоди фахівці радять перевірити дату створення реєстрації акаунту на онлайн-майданчику. Якщо профіль з’явився нещодавно і містить лише одне оголошення, це може бути ознакою шахрайства.
Фотографії авто. Завантажити фотографії з оголошення в Пошук за зображеннями, адже нерідко шахраї використовують фото з чужих оголошень або іноземних сайтів.
Перевірте унікальний номер кузова. Попросіть продавця надіслати VIN-код транспортного засобу. Якщо він відмовляється його надати, це серйозний привід відмовитися від угоди.
Свідоцтво про реєстрацію. Якщо ж власник надсилає копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, його можна перевірити за серією та номером через онлайн-сервіс «Перевірка документів» на офіційному сайті ГСЦ МВС.

Як безпечно оформити угоду

У МВС рекомендують укладати договір купівлі-продажу лише офіційно — у сервісному центрі МВС або через державний застосунок «Дія».
Для оформлення договору продавець повинен надати:
  • паспорт з відміткою про місце реєстрацію (або ID-картку з витягом про місце проживання);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
У сервісному центрі МВС договір купівлі-продажу оформлюють безкоштовно. Після перереєстрації новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки вже на своє ім’я.
Оформити купівлю транспортного засобу можна також через застосунок «Дія», де договір підписується електронним підписом, а нові документи та номерні знаки надсилають поштою.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраїАвто
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