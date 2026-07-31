Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським на фронті підвищать зарплату слідом за ЗСУ Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплати додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та поліцейським поліції особливого призначення в межах експериментального проєкту мотиваційних виплат.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Які виплати передбачені

Новий механізм передбачає, що гвардійці, прикордонники та поліцейські, які виконують бойові завдання, зможуть отримувати до 460 тис. грн на місяць.

Розмір виплат залежатиме від складності та небезпеки виконуваних завдань, а також результатів бойової роботи.

Зокрема, передбачені такі додаткові винагороди:

до 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях;

170 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;



70 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;



50 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за службу на пунктах управління;



від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів — військовослужбовців;



до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби для інших категорій військовослужбовців;



40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій;



20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій;



100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта;



15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.



Коли почнуть нараховувати виплати

Накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані та набудуть чинності.

Зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міністерство оборони України розширило перелік посад, на які можуть призначатися військовослужбовці за піхотно-штурмовими контрактами, включивши до них командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів.

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