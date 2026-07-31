Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським на фронті підвищать зарплату слідом за ЗСУ
Які виплати передбачені
- до 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях;
- 170 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;
- 70 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;
- 50 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за службу на пунктах управління;
- від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів — військовослужбовців;
- до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби для інших категорій військовослужбовців;
- 40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій;
- 20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій;
- 100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта;
- 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.
Коли почнуть нараховувати виплати
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