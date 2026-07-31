Переплати за пенсію: що робити пенсіонеру Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Переплати за пенсію: що робити пенсіонеру

Переплата пенсії — це сума пенсії, виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством.

До обставин, які справляють вплив на пенсійне забезпечення пенсіонерів, належать факти відновлення трудової діяльності, зміна місцевості проживання, статусних даних тощо.

Як пише Пенсійний фонд, відсутність потрібних відомостей спричиняє нарахування і виплату зайвих коштів.

Особливо важливим є своєчасне повідомлення про факти працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

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За відсутності таких даних здійснюються законодавчо не передбачені за цих умов перерахунки пенсійних виплат у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо влаштувався на роботу пенсіонер, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена.

Коли ж інформація про працевлаштування відсутня, надбавка упродовж певного часу виплачуватиметься, проте після встановлення зазначеного факту такий громадянин зобов’язаний буде повернути безпідставно отриману суму.

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Коли пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, влаштувався на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії (вчителем, лікарем тощо), він повинен повідомити про це пенсійну службу, оскільки у такій ситуації права на отримання пенсії він не має.

Якщо не повідомляти

Варто мати на увазі, що у разі замовчування пенсіонером факту працевлаштування ця обставина неодмінно буде виявлена пенсійною службою в процесі звірки даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних і фізичних осіб-підприємців.

Однак на дату такої звірки вже буде зафіксована сума надміру виплачених пенсійних коштів.

Що робити

Для запобігання виникненню пенсійних переплат необхідно також повідомляти пенсійну службу про зміну свого статусу. До прикладу, за законом пенсію у зв’язку із втратою годувальника отримує дитина померлого годувальника, яка навчається на денній формі навчання, до досягнення нею 23-річного віку.

Трапляються випадки, коли посеред навчального року молода людина переводиться на заочну форму навчання або взагалі припиняє навчання, а інформації про це в органах Пенсійного фонду немає. Пенсію продовжують нараховувати, а після встановлення зазначених фактів така особа постає перед необхідністю повернення надміру отриманих коштів.

Причиною переплат є також перегляд різних статусних посвідчень чи про позбавлення статусу певної категорії. Наприклад, коли людину позбавляють статусу ветерана війни певної категорії.

Також надання страхувальником (роботодавцем) недостовірних довідок про заробітну плату та/або стаж; одночасне отримання надбавки на утриманця та пенсії у зв’язку із втратою годувальника на цю ж дитину; зняття пенсійних коштів в банківській установі після смерті пенсіонера та інші нечесні дії громадян спричиняють переплату пенсійних виплат.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, можуть бути повернуті ним добровільно або стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

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ПФ попереджає: не забувайте своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на ваше пенсійне забезпечення. Пам’ятайте, що зайво отримані кошти неодмінно доведеться повертати, тож подібних ситуацій краще не допускати.

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