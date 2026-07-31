З 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації (деталі) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

З 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації (деталі)

Україні продовжує діяти загальна мобілізація у зв’язку з воєнним станом. У серпні 2026 року цей процес не зазнає радикальних змін.

Раніше Президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в країні ще на 90 діб — з 2 серпня по 31 жовтня 2026 року.

Зміна даних про відстрочку

Після 1 серпня 2026 року у військовозобов’язаних зміняться дані в електронному військово-обліковому документі (е-ВОД) — у кого відстрочка від мобілізації закінчиться, у кого буде продовжено, пише telegraf.

Роботодавцю слід відобразити ці зміни у списках персонального військового обліку: графа 9 — нова дата та час формування е-ВОД; графа 13 — новий термін дії відстрочки (або її відсутність).

Зміни до списків вносяться протягом 5 днів після отримання нової роздруківки е-ВОД. Працівникам з відстрочкою слід уже перевірити дію відстрочки й у разі, якщо відбулися зміни, надати роботодавцю оновлену роздруківку е-ВОД.

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Автоматичне продовження відстрочок

Понад 90% поточних відстрочок від мобілізації буде продовжено автоматично. Нікуди ходити не доведеться — головне, щоб усі дані про військовозобов’язаного було підтверджено та зафіксовано в електронних державних реєстрах.

Якщо потрібних даних не виявиться або в них виявлять помилки, для їхнього оновлення доведеться звернутися у ЦНАП. Крім того, при зміні підстав для відстрочки подання документів на переоформлення не анулює поточної відстрочки.

Облік для юнаків

Молоді люди 2009 року народження можуть стати вперше на військовий облік.

З 1 серпня та до 18-річчя це можна зробити виключно у ТЦК та СП за місцем проживання. Після досягнення 18-річного віку юнака можуть прийняти на облік автоматично або він може зробити це через додаток «Резерв+».

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Важливо розуміти: постановка на військовий облік — це не призов та не мобілізація. Ця процедура лише підтверджує, що всю необхідну інформацію про громадянина офіційно занесено до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Критично важливі підприємства

Уряд поновив порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств. Щоб зберегти його на весь встановлений термін, компаніям необхідно до 10 серпня підтвердити відповідність зарплатному критерію.

Згідно з постановою Кабміну № 862, до органу, який надав статус, потрібно передати два документи за останній календарний місяць:

довідку про розмір нарахованої середньої зарплати працівників;

податковий розрахунок (доходів, утриманих податків та ЄСВ).

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Раніше діяло правило, яким такі статуси анулювалися не пізніше 1 вересня 2026 року, що створювало ризики втрати броні для працівників. Тепер при своєчасній подачі документів до 10 серпня статус і пов’язані з ним відстрочки збережуться на весь початково визначений термін.

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