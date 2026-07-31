Деякі ВПО втратять право на житловий ваучер з 1 серпня — причини Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Деякі ВПО втратять право на житловий ваучер з 1 серпня — причини

З 1 серпня 2026 року в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО — частина переселенців втратить право на цю допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну № 723

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Зміни покликані оптимізувати бюджетні видатки й спрямувати кошти саме тим, у кого немає альтернативного житла.

З 1 серпня право на житловий ваучер втратять:

ВПО, які з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло — наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах;

— наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах; переселенці, які вже скористались пільговою іпотекою «єОселя»;

пільговою іпотекою «єОселя»; ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

Кого зміни не торкнуться

Нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття чинності постанови. Ті, хто відповідає умовам програми, не має житла у власності, не брав участі в «єОселі» та зареєстрований на тимчасово окупованій території до моменту окупації, і надалі можуть претендувати на державну допомогу.

Як можна поєднати ваучер та іпотеку

З 1 серпня заборонено спершу оформити «єОселю», а потім просити під неї ваучер. Однак дозволено інший порядок — спочатку отримати ваучер, а потім принести його в банк як перший внесок на іпотеку.

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Утім, скористатись ваучером як першим внеском можна буде лише після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт № 15335, який має технічно врегулювати цю процедуру. Якщо депутати підтримають документ, переселенці зможуть перетворити житловий ваучер на стартовий капітал для купівлі власної квартири чи будинку.

Запоріжжя або міста Харкова. Раніше ми писали , хто має право на допомогу від БФ «Посмішка ЮА». Це примусово евакуйовані або вимушено переміщені домогосподарства, які протягом останніх 45 днів евакуювалися до міста

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які протягом останніх 45 днів перемістилися до міста Запоріжжя або міста Харкова з небезпечних територій та отримали довідку ВПО.

До речі, редакція порталу Finance.ua в межах проєкту «Ukraine Resilient Media Initiative» та за підтримки Інституту масової інформації (ІМІ) й Міністерства закордонних справ Нідерландів створила серію публікацій «Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп».

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