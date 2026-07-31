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Скільки коштує пальне 31 липня

Енергетика
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Скільки коштує пальне 31 липня
Скільки коштує пальне 31 липня
Найбільше підвищення зафіксовано на дизельному пальному в мережах OKKO, WOG та «Укрнафта».
В OKKO дизель Pulls подорожчав на 2 гривні — до 95,90 грн/л, а дизель Євро — також на 2 гривні, до 92,90 грн/л.
Скільки коштує пальне 31 липня
У WOG преміальний дизель Mustang додав 1 гривню і коштує 95,80 грн/л, а дизель Євро-5 також зріс на 1 гривню — до 92,80 грн/л.
У мережі SOCAR ціни на бензин і дизель не змінилися, однак автогаз подорожчав на 1 гривню — до 43,90 грн/л.
«Укрнафта"підняла ціну на дизель Energy на 2 гривні — до 91,90 грн/л, звичайний дизель також подорожчав на 2 грн — до 89,90 грн/л.
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Раніше ми писали, що наразі неможливо накопичувати запаси пального через регулярні обстріли українських нафтобаз та АЗС країною-агресором росією, а також бойові дії на Близькому Сході.
Ціни на пальне зростатимуть через складнощі в логістиці та зростання ціни через високий попит. Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.
За матеріалами:
Finance.ua
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